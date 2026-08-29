「給中國男人丟臉」…官媒轉批孫宇晨 胡錫進還籲勿封殺景甜

90後富商孫宇晨。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 孫宇晨控告景甜並發長文曝光隱私，引發官媒與媒體批評其把私事炒成公共事件，胡錫進也籲勿藉輿論封殺景甜，應交由司法處理。

靠炒幣發家的90後富商孫宇晨，近日控告女星景甜 及其父母並追討3000餘萬元「彩禮」，同時發長文「我的女友景甜」曝光兩人交往細節，就在多方指責景甜涉國外代孕並籲封殺之際，輿論風向疑丕變，部分官媒及媒體發評 論批評孫宇晨把隱私炒成公共事件，是一場「精心設計的雙重圍獵」。前媒體人胡錫進 也怒斥孫宇晨「給中國男人丟臉」，並稱景甜不應因此被「社死」或封殺。

有官方背景的紅星新聞昨發出題為「一邊訴訟一邊發小作文，絕不容把隱私炒成公共事件」評論指出，一夜之間，全網都在圍觀這場明星與富商的分手糾紛，但本不該被公開的隱私，被用來換取流量和輿論優勢，其代價是當事人的隱私被扒，公眾的情感被消費，司法程序也可能被輿論裹挾。對於類似操縱情緒的行為，不該有通融的餘地。

評論並指這是場精心設計的雙重圍獵，孫宇晨一方搭建了兩個互補的戰場：法庭講法理，網路造情緒，孫宇晨藉長文把那些沒有實錘、不納入民事糾紛的隱私爭議刻意寫進了小作文裡並大肆傳播。這背後的邏輯一目了然，就是便用「虛構」為藉口突破邊界，用輿論施壓完成對對方的逼退。

面對鋪天蓋地的輿論攻擊，景甜一方的應對是克制的，但克制的回應，在煽情長文的傳播勢能面前，並無招架之力。對於手握財富、流量和文字話語權的一方操縱情緒的行為，不該有通融的餘地。

封面新聞、新京報評論也指出，案件尚未開庭質證，是非曲直本應留待法庭評判，孫宇晨卻發長文以「虛構」作為文本免責的擋箭牌，這種行為已經越過維權的合理邊界，構成對他人人身與隱私權益的侵擾。司法才是化解財產與人身糾紛的正規渠道。把是非交給證據，把評判交給法庭，守住隱私保護的底線，才是數字時代處理矛盾應有的理性姿態。

資深媒體人胡錫進28日晚發長文點評景甜孫宇晨風波，直言不管兩人間存在怎樣的經濟糾紛，孫宇晨以萬字長文曝光景甜隱私的方式「嚴重缺德」，並援引律師觀點指出本案本質是彩禮返還的民事糾紛，景甜不應因此被「社死」或封殺。並強調孫宇晨作為北大畢業且身家高達85億美元的幣圈大老，此舉簡直是在「給中國的男人們丟臉，給幣圈丟臉」。

胡錫進在文末呼籲，私人經濟糾紛應當交由法律程序解決，絕不應以輿論網暴的方式毀掉一個人的職業生涯，強烈希望景甜不要被孫宇晨的小作文「殺死」。

景甜捲入代孕及金錢糾紛。(取材自微博)