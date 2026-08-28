孫宇晨發文「關燈」宣布休戰 喊話景甜：我希望她好

波場創辦人孫宇晨這陣子因為景甜出盡鋒頭。（取材自微博）

孫宇晨與景甜 的感情風波延燒多日，雙方隔空交鋒引發外界高度關注。孫宇晨日前那篇「我的女友景甜」令人倒抽一口氣又忍不住追完全文，如今他再度發文，語氣明顯轉為平靜，似乎正式為這場風波按下暫停鍵，以「關燈」為喻，表示自己準備放下過往，並公開向景甜送上祝福。

先不論是非對錯，當年孫宇晨靠著作文敲開北大大門，接著從北大中文系降轉到歷史系，文筆相當然爾不會差。除了「我的女友景甜」，新的小作文出爐，又是文情並茂、引人入勝。

孫宇晨29日凌晨發文，以「十九年，從一張模糊的照片，到一盞熄滅的燈」開頭，寫下：「這篇東西是寫給我自己的，也寫給二〇〇七年那些和我一樣，還在宿舍裡住的人。」他表示，有些事情如果不寫出來，就會一直存在，「寫出來，也許就不在了」。

他以搬家比喻放下過去，直言：「放下沒有捷徑。住得久了，總得搬走。」並形容自己正在把過往一件件整理好、放回角落，「不是為了讓誰看見這個家，是為了自己再也不用回來。」

其中「關燈」一段格外引人注意。孫宇晨寫道：「搬走，就得關燈。人走了，屋裡的燈還亮著。關得也許遲了，動靜也許大了，但燈總要關，因為人已經走了。鎖門，鑰匙留在門內。」

對於先前的言論是否造成景甜困擾，他也罕見表達歉意與祝福，表示：「關燈的聲音驚擾了景女士，那不是我的本意。」接著直言：「我希望她好。願她往後的日子，與這些字無關。」最後更以「外面風大不大，屋裡的人聽不見。他只是在收拾東西」作結，透露自己不願再讓外界爭議持續下去的態度。

除了感情部分，孫宇晨也在文中首度以相對明確的態度界定目前涉及的法律爭議。他表示：「感情裡沒有法官。兩個人走到一起，又各自走開，中間的事，我至今也沒有答案，也不覺得必須有答案。」

他進一步強調：「我不屬於任何一邊。這件事到我為止。」至於外界關注的財產爭議，孫宇晨則表示：「這是一樁普通的民事財產糾紛，已經進入司法程序。我尊重法院，尊重程序，也尊重對方的權利。結果如何，我都接受。」

這番最新發文，與他日前針對景甜及兩人過往關係所發表的長文相比，語氣明顯收斂。從長篇解釋到如今以「搬走、關燈」比喻告別，孫宇晨似乎選擇將過去留在文字裡，並把後續爭議交由司法程序處理。

至於兩人過去的感情究竟發生過什麼，孫宇晨此次並未再進一步追問或解釋，而是強調「這件事到我為止」，同時希望景甜未來的生活「與這些字無關」。這也被外界解讀為他在連日風波後，正式釋出「休戰」訊號。