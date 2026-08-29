戲裡狂親、戲外純情… 丁禹兮「花開錦繡」洞房 全靠導演「吻戲小抄」

「花開錦繡」中，丁禹兮(右)與鄧恩熙的洞房吻戲引發網友熱議。(取材自微博)

新生代男神丁禹兮 近期人氣持續攀升，主演古裝劇「花開錦繡」中，與鄧恩熙的洞房吻戲更成為討論焦點。日前主創團隊進行「陪看直播」，當大銀幕播出兩人激吻名場面時，丁禹兮的反應卻與戲裡判若兩人，只見他下意識把眼鏡移開，眼神四處閃躲，甚至害羞到臉頰泛紅。「戲裡狂親、戲外純情」的反差萌意外圈粉，關鍵字「可太喜歡看丁禹兮吻戲reaction了」登上熱搜。

花絮中，導演鄧科為了讓吻戲呈現不同層次，還特別列出一張A4紙「動作小抄」，從「捋頭髮」、「親額頭」一路安排到「親嘴」，每個細節都寫得清清楚楚。這張吻戲流程表曝光後，讓網友忍不住笑稱導演「像貓咪一樣細膩」，也意外成為劇集另一個話題。

丁禹兮今年接連靠「南部檔案」、「花開錦繡」累積高人氣，漲粉超過百萬，目前又與「百花殺」孟子義合作偶像劇「愛在無盡夏」，工作邀約接連不斷。

人氣走高之餘，丁禹兮的商業價值也受到關注。近日其經紀公司光線傳媒公布上半年財報，相關數據顯示，丁禹兮舉辦演唱會帶來約1.9億元人民幣收入，約占公司上半年總收入一半以上，成為公司重要的營收來源。據悉，光線傳媒目前也為丁禹兮成立兩間公司，雙方維持深度合作，外界因而解讀，他在公司的定位已不只是一般簽約藝人，合作模式也更為緊密。

如今，隨著他的合約恐在明年迎來重要節點，未來究竟會選擇延續現有合作，還是進一步建立自己的演藝版圖，成為外界關注焦點。