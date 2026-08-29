是要直接走進結婚禮堂嗎？ 虞書欣2套「新娘造型」連番衝熱搜

虞書欣的白色禮服宛如童話故事中的新娘。(取材自微博)

大陸女星虞書欣 近日因一連兩套「婚禮感」十足的造型掀起熱議，關鍵字「虞書欣穿這樣來結婚嗎」更衝上熱搜。從仙氣十足的白色禮服，到另一套華麗的禮服造型，虞書欣接連展現截然不同的驚艷風格，讓網友忍不住笑問，「這是要直接走進結婚禮堂嗎」。

虞書欣日前在上海出席品牌活動，身穿白色抹胸羽毛拖尾長裙亮相，搭配白色手套及精緻珠寶，整體造型華麗又典雅，宛如童話故事中的新娘。她現場也不時對著鏡頭比心、與粉絲互動，甜美氣質與隆重造型形成強烈存在感。

不少網友看到照片後直呼「美到像要結婚」，甚至笑稱這套造型根本不像出席活動，反而像來走紅毯的準新娘。

沒想到，在上海簽書會上的另一套造型也接力登場。虞書欣換上亮眼的紅橙色拼接露肩禮服，抹胸剪裁加上精緻的珠飾與紋路點綴，散發出熱烈又時尚的氣場，與仙氣白裙形成強烈對比，同樣展現出極具儀式感的華麗氛圍。

一套是純白夢幻的新娘造型，一套則是鮮艷奪目的華麗禮服，兩組造型前後曝光，意外形成「婚禮造型連發」的話題效應，也讓「虞書欣穿這樣來結婚嗎」成為網友熱議的趣味梗。

虞書欣穿紅橙色拼接露肩禮服，同樣展現出極具儀式感的華麗氛圍。(取材自微博)