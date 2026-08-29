我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

更貴了… 91%紐約地鐵周邊1房公寓租金 今年漲87%

想住紐約頂尖學區 年薪衝45萬 房價驚人推升入學成本

孫千穿仿品被抓包… 「早春晴朗」劇組神回應 網：終於拍出普通人的窮

娛樂新聞組／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
孫千飾演的女主角尚之桃在劇中穿著一件仿品Polo衫。(取材自微博)
孫千飾演的女主角尚之桃在劇中穿著一件仿品Polo衫。(取材自微博)

都市職場劇「早春晴朗」近日開播，沒想到女主角一件不起眼的條紋Polo衫，意外成為話題。劇中，孫千飾演的女主角尚之桃面試時穿著一件胸前有「小馬標」的Polo衫，眼尖網友發現這件衣服疑似是仿品。原本以為會被吐槽服化道「翻車」，沒想到獲讚，「終於把普通人的窮拍出來了」。

香港01報導，「早春晴朗」講述22歲的北漂女孩尚之桃大學畢業後離開家鄉到北京求職，誤打誤撞進入頂尖廣告公司。第一集面試時，她特別挑選一件自己認為「能撐場面」的Polo衫，沒想到衣服上的品牌標誌卻成了觀眾放大檢視的焦點。

不少網友第一時間認為劇組服裝出了問題，質疑都市劇連一件正版衣服都借不到。不過，隨著討論延燒，風向逐漸轉變。觀眾認為，對一名剛畢業、收入有限的年輕人來說，穿不起動輒千元人民幣以上的名牌並不奇怪，但初入職場又難免希望自己看起來體面，仿品反而符合角色的經濟條件與心理狀態。

劇組也沒有迴避爭議，反而順勢替服裝設定補上一層情感。角色社群帳號「尚之桃_Flora」發文表示，「媽媽在老家商場給我買的衣服，真的給我帶來了好運」，把原本的品牌真偽問題，轉化成母親替女兒挑選面試服裝的心意。這個回應迅速扭轉輿論。

精華 FAQ

  • 她在面試戲中穿著一件胸前有小馬標的條紋Polo衫，眼尖網友發現疑似是仿品，因而質疑劇組服裝是否出錯，相關討論迅速延燒。

  • 觀眾認為角色是剛畢業、收入有限的北漂女孩，穿不起高價名牌很合理，而想在面試時看起來體面也符合人物心境，因此覺得設定很真實。

  • 角色社群帳號發文稱衣服是媽媽在老家商場買的，還提到這件衣服為她帶來好運，等於把品牌真偽爭議轉成母親為女兒準備面試服裝的溫暖故事。

香港

上一則

退圈？圓夢？ 金晨來美租房苦讀英文 「留學生」近況曝光

延伸閱讀

劇組首請「親密指導」 井柏然、孫千吻戲尺度大到全網摀眼

劇組首請「親密指導」 井柏然、孫千吻戲尺度大到全網摀眼
「主角」內訌？ 韓沛穎直播失控 爆「劉浩存14歲跟某導」

「主角」內訌？ 韓沛穎直播失控 爆「劉浩存14歲跟某導」
開學購物季…5歲女童短褲比男童短一大截 寶媽火大

開學購物季…5歲女童短褲比男童短一大截 寶媽火大
韓沛穎直播失控爆料 不滿戲分被刪影射女星「14歲就跟導演」

韓沛穎直播失控爆料 不滿戲分被刪影射女星「14歲就跟導演」

熱門新聞

劉嘉玲在社交平台分享為Anna慶生的派對大合照，梁朝偉、張學友同框狀態極佳。（取材自Instagram@carinalau1208）

「九龍女」港星 她62歲生日迎劉嘉玲、梁朝偉、張學友同框祝壽

2026-08-25 21:53
劉嘉玲曬出梁朝偉開車一起外出的照片。圖／摘自carinalau1208 IG

梁朝偉現身車聚「神獸級」保時捷跑山 載劉嘉玲的是另一台

2026-08-22 21:33
謝玲玲(右)離婚後仍和「前婆婆」林余寶珠關係密切。（取材自IG）

王祖賢當小三鬧離婚 婆婆怒挺大咖女星 31年後仍是「永遠媳婦」

2026-08-22 19:29
張曼玉(左)透過社交平台分享自製檸檬水過程。（取材自小紅書）

張曼玉享受法式慢生活…38度高溫自製檸檬水 網友羨慕了

2026-08-22 03:00
趙麗穎身體狀況亮紅燈。(摘自微博)

趙麗穎突發身體不適 已抵現場仍無法登台

2026-08-25 19:47
藥師寺寬邦為傳藝金曲獎演出彩排。圖／三立提供

得知自己獲封「日本最帥和尚」藥師寺寬邦真實反應曝光

2026-08-21 11:50

超人氣

更多 >
變公民更嚴了 USCIS即起恢復入籍「鄰里調查」

變公民更嚴了 USCIS即起恢復入籍「鄰里調查」
把安大略湖更名美國湖 克魯曼：何不把太平洋改這名字？

把安大略湖更名美國湖 克魯曼：何不把太平洋改這名字？
她讚這款「台灣最強鳳梨酥」名副其實 內餡成亮點

她讚這款「台灣最強鳳梨酥」名副其實 內餡成亮點
好市多勞工節折扣提前開跑 這些商品最高直降400元

好市多勞工節折扣提前開跑 這些商品最高直降400元
美40兆國債 從3方面衝擊每個人荷包

美40兆國債 從3方面衝擊每個人荷包