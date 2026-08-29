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井柏然放話「送房送衣」…白敬亭火速P圖討債 「183神仙友誼」掀熱議

娛樂新聞組／即時報導
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白敬亭(左)與井柏然被粉絲稱為「183組合」。(取材自微博)
白敬亭(左)與井柏然被粉絲稱為「183組合」。(取材自微博)

大陸男星井柏然近日為新劇「早春晴朗」宣傳，沒想到好友白敬亭意外成為最大亮點。井柏然日前在線上記者會上開玩笑表示，若劇集熱度突破1萬，就要送出私服和房子，原本只是為新戲製造話題，沒想到白敬亭隨即出手「討債」，直接將宣傳物料P圖改成「送白敬亭私服和房子」，再轉發並標註井柏然，還大方留言「謝謝」。兩人將原本的宣傳活動瞬間變成另類「好友討債現場」，引發網友熱議。

看到白敬亭直接把玩笑當真，井柏然不客氣地在留言區回應，「你不是已經拿了一套走！還要？」白敬亭則立刻接招，引用井柏然在「早春晴朗」中的台詞，「在我這，尚不合格」回敬，既把好友的玩笑接得滴水不漏，也順勢替新劇增加不少討論度。網友看完紛紛笑稱，兩人的互動比劇宣本身還有戲。

這場意外暴紅的「討債劇宣」，背後其實是兩人維持近10年的交情。

白敬亭與井柏然2016年因實境節目「我們戰鬥吧」認識，兩人身高同為183公分，加上私下都相當注重穿搭，逐漸被粉絲稱為「183組合」。多年相處下，兩人不只感情好，連衣櫃都成了彼此共享區。

白敬亭過去曾透露，自己和井柏然見面前，甚至會提前一周思考要穿什麼，免得在穿搭上輸給對方；至於井柏然的衣服，則經常被白敬亭「順手拿走」。因此這次井柏然開口要送私服，白敬亭第一時間就跳出來「領取」，也被粉絲笑稱完全符合兩人的相處模式。

精華 FAQ

  • 他在《早春晴朗》線上記者會上表示，若劇集熱度突破1萬，就要送出自己的私服和房子。原本只是宣傳梗，卻意外被好友白敬亭接成「討債」話題。

  • 白敬亭直接把宣傳物料P圖成「送白敬亭私服和房子」，再轉發標註井柏然，還留言謝謝。兩人又在留言區互相接台詞，讓網友覺得比劇宣本身更有戲。

  • 兩人2016年因實境節目《我們戰鬥吧》認識，身高都為183公分，又都很重視穿搭，因此被粉絲稱為183組合。多年下來感情很好，還常分享或拿走彼此衣服。

白敬亭

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