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首位公開「挺甜」藝人… 朱銳「不信小作文」 護景甜：她不是這樣的人

娛樂新聞組／即時報導
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北電2004級的朱銳，稱得上是景甜的學姐。(取材自微博)
北電2004級的朱銳，稱得上是景甜的學姐。(取材自微博)

大陸女星景甜與「幣圈富豪」孫宇晨的財產糾紛訴訟事件，近日鬧得沸沸揚揚。就在輿論陷於單方敘事與各方猜測的風口浪尖時，演藝圈出現首位公開站出來「挺甜」的藝人。女星朱銳於28日晚間在微博發文，直言，「我不信，不信小作文裡的任何一個字。她不是這樣的人」。 「朱銳疑為景甜發聲」相關話題迅速衝上熱搜。

據悉，業於北京電影學院的朱銳是圈內實力派演員，曾演出「一僕二主」、「辣媽正傳」、「產科醫生」及「天盛長歌」等多部膾炙人口的戲劇。除了演技扎實、塑造過許多鮮明角色外，朱銳在圈內更以敢作敢當、為人仗義著稱，先前就曾公開為其他女藝人聲援，直爽性格深受不少粉絲喜愛。

朱銳與景甜的淵源，最早可追溯至北京電影學院的校園時光。身為北電2004級學姐的朱銳，比2007級的景甜大三屆。兩人雖在螢光幕前鮮少公開合體，但私底下交情甚篤，是相識多年的圈內好友。

正是這份交情，讓朱銳在景甜陷入「小作文」圍剿時，選擇以朋友與學姐的雙重身分挺身而出，以「她不是這樣的人」為景甜的人品擔保。

對此，網友反兩極，不少人質疑朱銳「蹭熱度」，甚至狠酸她「別為了流量把自己搞涼了」；亦有人指出，單憑交情護航缺乏實質證據，提及過往類似事件，認為若無實據恐適得其反。不過，也有部分支持者讚賞朱銳在風口浪尖勇於挺身而出，展現難得的圈內情誼。

值得一提的是，朱銳日前才坦言自己面臨「失業又破產」困境。她透露先前將拍戲20年積累的70萬元人民幣積蓄全數投入股市，卻因行情低迷嚴重虧損，甚至需要靠年邁母親接濟生活。如今在自身話題未平之際，又為昔日同門挺身發聲，也讓她的一舉一動格外受到網友關注。

精華 FAQ

  • 因為朱銳與景甜是北電校友兼多年好友，她在景甜陷入輿論圍剿時，以朋友和學姐身分出面，強調自己不相信網路小作文，認為景甜不是外界所描述的那種人。

  • 部分網友質疑她是在蹭熱度，甚至擔心她為了流量反而傷到自己；也有人認為缺乏實質證據時不宜替人背書。不過，另一些支持者則讚賞她在風口浪尖仍願意挺身而出。

  • 朱銳日前坦言自己有失業又破產的壓力，曾把拍戲20年累積的70萬元人民幣投入股市，卻因行情低迷大幅虧損，甚至需要年邁母親接濟生活，因此更受外界關注。

景甜 微博

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