孫宇晨爆娛圈大瓜：「白天撕番 晚上上床」景甜合作男星全被挖

中國女星景甜。（路透）

幣圈大佬孫宇晨追討前女友景甜 逾3000萬元人民幣（約420萬美元）彩禮，並發了萬字「我的女友景甜」長文，揭露交往秘辛，迅速引發娛樂圈熱議。孫宇晨的文章也意外曝光娛樂圈「撕番位」及「劇組夫妻」等潛規則。

孫宇晨在6000字長文中，藉景甜之口描述劇組生態，稱演員進組後，往往閉關拍攝數十天，長時間朝夕相處，容易私下產生親密關係；但到了白天，演員仍可能因海報位置、署名順序等「番位」問題產生競爭。

孫宇晨的文章提及娛樂圈 「媽媽（指景甜）手機也刷個不停，我問她看什麽。 她說沒什麽，就是撕番位的那些破事。 撕番位，一部戲只能有一個明星排第一。男一女一也只能有一個人排第一。 我說無聊啊。 她說，是啊。更難的是，有時候劇組夫妻，一進組四、五十天，一般和一個男的拍戲，晚上做愛，白天還要撕番位。 我說太反人性了。 她說是啊。 不過拍完戲了，無論之前做過多少次愛，就當一切都沒發生。」

孫的文章雖標註「純屬虛構」，但其中對劇組生態及番位之爭的描述，仍引起網友討論，甚至衍生出「現在誰撕番，誰就是劇組夫妻」等戲謔說法。

網友也開始翻找過往演員合作期間的緋聞，推敲「劇組夫妻」名單。包括白鹿與張凌赫 、楊洋與王楚然、楊洋與張天愛、陳星旭與胡冰卿，以及陳星旭與張婧儀都被點名。

網友更開始「考古」景甜過去的作品，整理出曾與她合作的男星名單，包括張彬彬、任嘉倫、陳曉、馮紹峰、許凱、許魏洲、張晚意、張凌赫、陳柏霖以及李治廷等，試圖從合作作品中尋找蛛絲馬跡。

值得注意的是，番位爭議近年也成為中國影視產業規範的一部分。今年6月，相關行業協會發布影視行業署名規範，演員署名區分為「領銜主演」、「特別出演」、「出演」等類別，同級演員則按照姓氏筆畫排序，藉此減少以咖位、資歷爭奪署名順序的情況。

一篇標註「純屬虛構」的私人長文，因孫宇晨與景甜的彩禮訴訟風波意外引發關注，也讓原本屬於娛樂圈內部的番位問題再次成為網路討論焦點。