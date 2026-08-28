摳男？孫宇晨追討景甜3000萬彩禮 不如拍下的1根香蕉貴
中國女星景甜與前男友、幣圈富豪孫宇晨的感情風波持續延燒。孫宇晨27日在X平台發文，自曝曾與景甜交往，並稱雙方論及婚嫁、討論過赴美代孕，他還曾給景甜父母3000萬元人民幣（約417萬美元）彩禮；然而兩人最後分手，孫宇晨透過法律途徑向景甜追討這筆款項。
值得注意的是，孫宇晨這筆3000萬人民幣彩禮，甚至不到他2024年以620萬美元（約人民幣4168萬元）買下一根「香蕉」的價格；有部分網友批他是「摳男」，既要毀掉景甜的名聲，也要拿回自己的「零用錢」。
孫宇晨在長文中透露，他與景甜於2025年11月底在香港建立關係，直到他拒絕給予景甜5000萬美元的取卵費用，兩人分手。
這段爆料中最受矚目的，還包括孫宇晨與景甜初次見面的細節。孫宇晨稱，兩人在香港瑰麗酒店第一次見面時，他向景甜展示自己拍賣所得的藝術品「膠帶黏香蕉」。
這根「香蕉」大有來頭，是義大利藝術家卡特蘭（Maurizio Cattelan）的作品「喜劇演員」（Comedian）。2024年11月20日，孫宇晨以620萬美元拍下這件作品，並在11月29日的活動上將香蕉吃掉。
換算之下，孫宇晨如今聲稱支付的3000萬人民幣彩禮，只有這根「天價香蕉」成交價格約72%。
而孫宇晨身家估有82億-85億美元（約合人民幣580億至600億元）。他本就是個爭議人物，從天價香蕉、爽約巴菲特午餐，到過去各種幣圈操作，過往經常透過高額消費與話題事件製造聲量；此次自曝前女友是知名女星景甜，連3000萬元彩禮也成為外界關注焦點。
事件女主角景甜的過往感情，也成了網友茶餘飯後的話題。她表示：「不會為錢出賣愛情和靈魂」，並稱自己「相信愛情、眼光不行、智慧欠奉」，但仍「相信法律、相信正義和公平」。
他在X平台表示，自己曾與景甜交往，雙方一度論及婚嫁，甚至談到赴美代孕與彩禮安排，後來因分手而透過法律途徑追討先前支付的3000萬元。 因為孫宇晨曾在2024年以620萬美元拍下「膠帶黏香蕉」作品，金額高於他聲稱給景甜父母的3000萬元彩禮，對比之下讓網友覺得他言行充滿話題性。 文章指出，爭議不只在於感情分手與金錢追討，還包括他公開爆料可能影響景甜名聲，以及兩人當初討論代孕、彩禮等細節，讓事件迅速成為輿論焦點。
精華 FAQ
他在X平台表示，自己曾與景甜交往，雙方一度論及婚嫁，甚至談到赴美代孕與彩禮安排，後來因分手而透過法律途徑追討先前支付的3000萬元。
因為孫宇晨曾在2024年以620萬美元拍下「膠帶黏香蕉」作品，金額高於他聲稱給景甜父母的3000萬元彩禮，對比之下讓網友覺得他言行充滿話題性。
文章指出，爭議不只在於感情分手與金錢追討，還包括他公開爆料可能影響景甜名聲，以及兩人當初討論代孕、彩禮等細節，讓事件迅速成為輿論焦點。
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