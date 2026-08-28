景甜、鄭爽竟是北影同班同學 先後捲入「代孕風波」

鄭爽、景甜居然是同班同學。（取材自微博）

中國女星景甜 近日因「幣圈大佬」前男友孫宇晨的6000字長文爆料，陷入代孕爭議。有趣的是，景甜與曾因代孕震撼中國娛樂圈的鄭爽 ，其實是北京電影學院表演系07級同班同學。兩位知名女星在5年之間，先後因代孕議題成為中國輿論焦點。

孫宇晨委託律師8月27日公開表示，已就財產爭議對景甜及其父母提起民事訴訟，涉案金額超過3000萬元人民幣，案件已進入司法程序。景甜強調自己不會為金錢出賣愛情與靈魂，同時以「眼光不行」、「智慧欠奉」自嘲。

同日晚間，孫宇晨公開發表長文「我的女友景甜」，透露景甜赴美國取卵開口追加5000萬美元時，他為此問了AI 「Claude」，結果Claude馬上毫無猶豫說不能給她，自此代孕計畫終止，兩人的關係結束。

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而鄭爽的代孕風波則發生於2021年。當時鄭爽與前男友張恆在美國透過代孕生下一兒一女，張恆公開孩子照片後，雙方談論代孕子女及後續安排的錄音也曝光，事件迅速引發巨大爭議。

值得一提的是，景甜與鄭爽都是北京電影學院07級學生，當時的同學還有闞清子。

比較景甜與鄭爽當年人氣，鄭爽紅得更快更廣，景甜則是電影資源很強，但知名度一直沒有鄭爽高。媒體曾形容兩人「幾乎沒有什麼交集」，景甜過去受訪時則以「豪爽直率」形容鄭爽。

鄭爽的成名作是2009年的「一起來看流星雨」，她飾演女主角「楚雨蕁」，當時只有18歲。這部戲播出後成為現象級偶像劇，平均收視率約1.9%，最高收視率達3%，鄭爽也因此一炮而紅。

之後她又主演「一起又看流星雨」、「古劍奇譚」、「微微一笑很傾城」等作品，尤其2016年前後，她與周冬雨、楊紫、關曉彤被並列為「90後四小花旦」，人氣處於高峰。

景甜則比較特殊。她走的是大銀幕路線，曾接連出演「戰國」、「特殊身份」、「長城」、「金剛：骷髏島」等大製作電影，因作品資源強大而被網友戲稱為「景甜宇宙」。直到2021年主演「司藤」，景甜才再次迎來事業與口碑的高峰。