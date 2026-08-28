孫宇晨長文曝揉奶被嫌棄、喊景甜「媽媽」 終止代孕因「問了Claude」

孫宇晨寫的長文信「我的女友景甜」炸翻全網。(路透)

中國38歲女星景甜 爆出代孕與金錢糾紛，對象正是人稱「幣圈大佬」、波場TRON創辦人、身家近85億美元的孫宇晨。孫宇晨那封鉅細靡遺交往過程的一封信「我的女友景甜」更炸翻全網，有錢人的世界讓人瞠目結舌。而孫宇晨受訪時也直面回應寫這封信的心路歷程。

孫宇晨跟寫小說一樣，開頭便是「一顆卵子的重量，三點五微克，五千萬美元現金的重量，兩點五噸」，除了用粗鄙文字描述他揉她胸、她嫌他指甲尖並為他修了1小時指甲過程，還透露景甜要他喊她「媽媽」。當景甜赴美取卵開口追加5000萬美元時，他為此問了AI 「Claude」，結果Claude馬上毫無猶豫說不能給她，自此代孕計畫終止。

孫宇晨委任律師對景甜及其父母提出民事訴訟，追討3000萬人民幣，起訴原因是「要回彩禮」，景甜工作室發出「碰瓷」回應，今日本人也親自回應「眼光不行」、「智慧欠奉」。

景甜故事讓人瞠目結舌。(取材自微博)

孫宇晨接受「鳳凰網科技」專訪，透露這篇文章其實是這幾天才完成，前後花了十幾個小時，甚至「差不多兩個晚上沒怎麼睡覺」，才把想說的話整理出來。

面對外界質疑文章究竟有多少真實成分，甚至是否存在虛構內容，孫宇晨表示，文章絕大部分內容都是按照自己的意願及認知寫下的真實陳述。他解釋，之所以在文章中註明「虛構」，是因為自己無法保證所有細節都能達到百分之百準確，但至少涉及「自己怎麼想」、「自己怎麼說」的部分，他可以確認內容確實反映自身想法。

至於目前與景甜的關係及聯繫狀況，孫宇晨透露，雙方目前已經沒有其他溝通。外界也注意到，他在公開內容中多次提到「彩禮」問題，對此他表示，一方面是律師給予的建議，另一方面，他認為這件事情或許已經成為兩人之間「唯一的聯繫」。

對於把涉及私人感情的內容搬到社群平台公開，外界質疑這是否又是一次「孫宇晨式」的操作，甚至認為可能帶有行銷意味，也有人關注他是否評估過公開後可能引發的負面效應。

面對這些質疑，孫宇晨表示，自己當時並沒有想那麼多，也沒有特別考慮可能造成的負面影響。他強調，公開文章的出發點很單純，「就是我自己的感受、想法，其實就這麼簡單」。

至於雙方相關訴訟問題，他表示目前已經交由律師處理，自己不會再過多介入法律程序。相較於訴訟本身，他認為這次發文更主要的原因，是心中累積了一些情緒與感受，希望透過文字把想說的話表達出來。

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