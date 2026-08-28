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孫宇晨長文曝揉奶被嫌棄、喊景甜「媽媽」 終止代孕因「問了Claude」

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從熱戀到決裂…孫宇晨發「我的女友景甜」6000字長文

中國新聞組／北京28日電
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孫宇晨。（取材自指尖新聞）
孫宇晨。（取材自指尖新聞）

AI摘要

文章摘要整理：

孫宇晨在X發表「我的女友景甜」長文，引爆兩人戀情、代孕與金錢決裂傳聞，同時也讓其財富、商業版圖與巴菲特午餐舊事再度成為焦點。

幣圈富豪、波場（TRON）創辦人孫宇晨27日晚在X上發表「我的女友景甜」長文，雖加註「純屬虛構」，其中諸多情節與傳聞「虛實並行」，小說形式揭其與景甜赴美代孕決裂內幕，讓全網炸鍋。孫宇晨的身家也再衝熱搜，這位90後億萬富翁，曾以85億美元資產躋身富比世富豪榜前列，最為人知的就是他曾以456.79萬美元標下股神巴菲特的午餐爭議。

孫宇晨昨天在X平台上無預警拋出第一人稱、以「類小說」方式呈現的6000字長文，大曬兩人從大學暗戀一路談到論及婚嫁的私密細節，鉅細靡遺寫下孫宇晨為景甜包機奢華遊、包下酒店整層的撒幣日常，文章焦點放在最敏感的「赴美代孕計畫」，稱雙方因一筆高達5000萬美元巨款決裂，還提及男方利用AI代碼（Claude Code）盤點自身資產，而AI給出的建議是「不要給這筆錢」。

孫宇晨在文中提及，某次在飛往特納里費島的私人飛機臥室裡，景甜問孫宇晨「我的名字好聽嗎」，抱著他說「以後別叫我景甜了，叫我媽媽吧。」這句話因此衝上熱搜第一，全網玩梗「叫我媽媽吧」，景甜前男友張繼科直播間也被觀眾刷屏「你叫過她媽媽嗎」。

由於叫「媽媽」之後，景甜以「一家人」身分提出3000萬（人民幣，下同）彩禮等金錢要求，被網民調侃喊「媽媽」的意思就是「你要拿錢孝敬我。」

孫宇晨發文後，景甜昨被拍到素顏現身運動，她主動向鏡頭打招呼，狀態看來輕鬆。

孫宇晨的商業版圖也再次被起底，他經營的波場TRON是其財富基石，為全球最大穩定幣交易網絡之一，鏈上USDT流通量占全球半數以上；他曾斥資1.4億美元收購P2P文件共享巨頭BitTorrent拓展流量入口，並於2025年斥資約1億美元反向收購美股公司，將波場生態送入納斯達克，砸近億美元重倉川普家族加密項目，並親自斥資2800萬美元完成商業太空飛行。

不過他最為人知的事件之一，是2019年5月以456.79萬美元成交價中標巴菲特的午餐，但7月以突發腎結石為由稱要取消與巴菲特的午餐會面，之後又為自己過度營銷，熱中炒作的行為深感愧疚。幾個月後，孫宇晨又突然在推特發文，表示已在一家私人鄉村俱樂部與巴菲特共進晚餐。

精華 FAQ

  • 他在X上以第一人稱、類小說方式寫下6000字長文，描述自己與景甜從暗戀到論及婚嫁的過程，並加入大量私密細節與情節轉折，迅速引發全網討論。

  • 因為文中涉及赴美代孕計畫、5000萬美元分手金等敏感內容，還提到AI建議不要給錢，雖標註純屬虛構，但因傳聞感強烈而被外界視為虛實交錯的爆點。

  • 內文回顧他是波場TRON創辦人，曾靠加密業務累積巨富，也提到他以456.79萬美元標下巴菲特午餐、後又取消與再見面的爭議，顯示其長期擅長話題操作。

景甜 巴菲特 富比世

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