孫宇晨爆料景甜的「禁忌詞」是他 張繼科：跟我沒關係

孫宇晨發文驚爆乒乓球奧運冠軍張繼科是景甜的「禁忌詞」，並稱景甜後背留有「因為運動員紋的巨大甜字紋身，太大了洗不掉」。(取材自微博)

AI摘要 文章摘要整理： 孫宇晨發布虛構長文爆料景甜與張繼科，引發熱議；景甜工作室否認並稱交由司法處理，張繼科則回應與自己無關。

中國幣圈富豪孫宇晨提告知名女星景甜 的消息近日引爆網路熱搜，孫宇晨27日在外網發布題為「我的女友景甜」的長文，更驚爆乒乓球奧運 冠軍張繼科 是景甜的「禁忌詞」，並稱景甜後背留有「因為運動員紋的巨大甜字紋身，太大了洗不掉」，該文迅速引發廣泛討論。

綜合媒體報導，面對孫宇晨文章引發的軒然大波，景甜工作室發表嚴正聲明，斥責對方藉由藝人聲譽碰瓷施壓，強調一切已交由司法處理；被捲入風波的張繼科則於27日晚間在直播中淡然回應「沒看，跟我沒關係」。此外，核查顯示景甜近年多次穿著大露背禮服出席公開活動，造型照均清晰顯示其後背並無任何紋身，直接打破孫宇晨文章中的說法。

張繼科與景甜的戀情始於2017年，2018年3月28日，張繼科特意選擇卡點景甜生日7時21分官宣戀情，曬出海邊牽手照引爆全網。當時奧運大滿貫得主與當紅花旦的組合備受看好，熱戀期間甚至傳出籌備婚房，張繼科更曾被網傳在胸口紋上「甜」字。然而兩人2019年6月官宣分手；2023年4月，知名記者李微敖曝光景甜曾因影片遭到勒索索財並報警，張繼科作為證人出現，此後兩人再無交集。

而孫宇晨發布的「我的女友景甜」長文，有評論指是孫宇晨在與景甜及其父母進入法律程序期間發布的單方面虛構敘事。孫宇晨在文中描述，「我們像交換暗號一樣交換了彼此的前任，媽媽（註：景甜要求孫宇晨這麼稱呼自己）不願意有任何差池，不過媽媽有個禁忌詞，那個運動員不能提。」文末標註「純屬虛構」。

對此，外界普遍認為該文只是借題發揮的炒作手段，網友紛紛留言表示：「文末都寫了純屬虛構，這不就是靠造謠生事來施壓嗎」、「景甜走紅毯露背裝穿過那麼多次，後背根本沒有紋身，睜眼說瞎話」。