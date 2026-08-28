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「逐玉」孔雪兒化身黑蓮花 一夜情後就翻臉 再見面開撕

記者陳慧貞／綜合報導
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孔雪兒（右）與李宏毅在「昭陽公主」劇中，從互看不順眼到生死相守。（取材自微博）
孔雪兒（右）與李宏毅在「昭陽公主」劇中，從互看不順眼到生死相守。（取材自微博）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：孔雪兒在新作《昭陽公主》中首度挑大樑飾演女一黑蓮花公主。
  • 重點二：角色李述自幼歷經冷宮與喪母，練就隱忍算計並暗布局多年。
  • 重點三：劇情以一夜情翻臉開場，李宏毅飾演的沈孝與她從情緣變政敵。

憑藉「逐玉」中的「俞淺淺」一角人氣飆升的大陸女星孔雪兒，出道多年來大多以女配身分亮相。近日，孔雪兒在新作「昭陽公主」中躍升女一，搖身一變成為步步為營的黑蓮花公主，表面驕縱奢靡、依附太子，實際早已看穿太子並非明君，暗中布局多年，最終目標是擺脫控制並扶持七皇子上位。

「昭陽公主」改編自小說「平陽公主」，孔雪兒飾演的「李述」，童年時和母親生活在冷宮，更親眼目睹母親自盡，殘酷經歷造就她隱忍又擅長算計的性格。她受訪時坦言，過去從未演過如此厲害的人物，形容昭陽公主總是帶著幾分小白花式偽裝，外表看似奢靡無度，私下默默籌謀推進大計，是個敢愛敢恨又清醒獨立的霸氣女人。

該劇劇情緊湊，第一集中李述便和李宏毅飾演的寒門才子「沈孝」意外共度一夜，事後她卻對沈孝冷言羞辱，3個月後再見，沈孝高中狀元，入朝第一件事就是當眾彈劾她，兩人從一夜情緣秒變政敵，開局充滿戲劇張力。

李宏毅則把兩人的感情形容成傳統相親，一開始互相看不上眼，最後卻發現在一起過日子挺好的，也因此，兩人雖然第一集就有親密關係，但愛苗卻是在一次次試探、拆穿偽裝和並肩作戰中慢慢滋長。

孔雪兒特別點名小破廟場景是兩人感情的重要轉折，太子得知自己多年來遭李述欺瞞後派人追殺，沈孝一路護著她逃亡還替她擋箭，兩人被逼到懸崖，李述只能抱著沈孝往下跳，大難不死後，她背著受傷的沈孝找到破廟療傷，也卸下長久以來的武裝，流露內心脆弱的一面。

戲裡兩人有不少驚險鏡頭，李宏毅最難忘的是殺青當天拍攝雨中逃亡，現場一路下雨、滿地泥濘，讓他每一步都走得格外吃力，不只被導演直接往臉上抹泥，還得背著穿上整套厚重古裝的孔雪兒前進，讓浪漫逃亡戲瞬間變成體力大考驗。

精華 FAQ

  • 她飾演女主李述，也就是昭陽公主，表面驕縱奢靡、依附太子，實則冷靜清醒、擅長布局，是一路隱忍求翻盤的黑蓮花型人物。

  • 因為她童年與母親困居冷宮，還親眼目睹母親自盡，殘酷經歷讓她學會壓抑情緒、保護自己，也養成了極強的謀略與隱忍能力。

  • 兩人第一集就有一夜情，之後互相冷眼相對，但隨著試探、拆穿偽裝與共同逃亡，尤其是破廟療傷和雨中護送等橋段，感情才慢慢升溫。

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