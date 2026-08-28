官司無損人氣…景甜三新劇待播 「二搭張彬彬」最受期待

張彬彬繼「司藤」後二搭景甜演出冒險劇「龍骨焚箱」，引發觀眾期待。(取材自微博)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 景甜三部待播劇熱度上升，全網預約人數逼近150萬。

景甜三部待播劇熱度上升，全網預約人數逼近150萬。 重點二： 龍骨焚箱與張彬彬二搭回歸，成為最大話題焦點。

龍骨焚箱與張彬彬二搭回歸，成為最大話題焦點。 重點三：捲入孫宇晨財產訴訟後，景甜市場號召力受外界檢驗。

大陸女星景甜 近期捲入與「幣圈富豪」孫宇晨的財產訴訟，就在輿論風波延燒之際，景甜主演的「龍骨焚箱」、「待我醒來時」及「同心結」三部待播劇卻持續累積人氣，全網總預約人數已逼近150萬。形象風波與作品熱度同步發酵，也讓外界關注，景甜多年累積的觀眾緣與市場號召力，能否抵擋這波輿論考驗。

其中最受期待的莫過於奇幻冒險劇「龍骨焚箱」，該劇改編自尾魚同名小說。景甜飾演山鬼族王者「孟千姿」，並與張彬彬繼「司藤」後再度合作，堪稱全劇最大看點之一。作品自8月中旬取得播出相關許可後，預約量迅速突破50萬；值得注意的是，該劇也被證實是張彬彬目前「唯一一部」已殺青且順利過審的待播劇存貨，不少劇迷喊話希望「空降」播出。

「待我醒來時」則由景甜搭檔張新成，首度挑戰女刑警角色，該劇改編自丁墨小說「待我有罪時」，主打刑偵懸疑與案件推理，目前預約量同樣突破50萬；另一部現實題材家庭情感劇「同心結」，則與屈楚蕭合作，故事聚焦原生家庭、親情與世代和解，也展現景甜在角色選擇上的不同面向。

不過，就在作品熱度持續攀升之際，孫宇晨方面透過代理律師證實，已就財產糾紛向景甜及其父母提起民事訴訟，涉及金額逾3000萬元人民幣（約446萬美元），並提出退還彩禮等訴求。對此，景甜工作室則發表聲明反駁，並表示相關事件已交由司法機關處理。

對景甜而言，真正的考驗仍在作品的市場表現。3部新劇預約人數合計近150萬，顯示觀眾對她的螢幕魅力仍抱有相當期待。如今私人爭議爆出後，觀眾與市場是否仍會持續買單，也將成為觀察景甜演藝事業能否穩住的重要指標。