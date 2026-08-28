梁朝偉同框張學友 「阿飛與阿基」世紀合體…她牽的線

劉嘉玲（左二）為上山詩鈉慶生，梁朝偉（右三）和張學友（左三）罕見同框。（取材自鳳凰網）

港星上山詩鈉日前62歲生日，劉嘉玲 在社交平台曬出慶生大合照，配文寫道「40載情誼，一切盡在不言中。」照片中可見梁朝偉 、張學友、曾志偉、唐鶴德、吳婉芳等一眾港圈老友齊聚，梁朝偉和張學友罕見同框，被網友形容為「世紀合體」。

據鳳凰網娛樂報導，娛樂圈的友情究竟可以有多長久？劉嘉玲曬出的這張照片可說明一切。這天，劉嘉玲攜梁朝偉現身派對，為相識40載的好友上山詩鈉慶祝62歲生日。這場生日聚會匯聚大半港圈老牌巨星，也促成「阿飛與阿基」的經典搭檔梁朝偉與張學友罕見同框，相關畫面一經流出迅速在網路引發熱議。

梁朝偉與張學友還曾合作「倩女幽魂III：道道道」、「喋血街頭」、「阿飛正傳」、「東邪西毒」等多部電影，此次重聚瞬間勾起大批影迷的集體回憶。一向深居簡出的梁朝偉在老友面前狀態鬆弛、笑容溫和，張學友也難得公開露面，兩人分立壽星兩側的合照被網友形容為「世紀合體」。

劉嘉玲在社交平台曬出聚會大合照，感性配文：「人生最幸福的事，莫過於和最懂彼此的人一起優雅地老去。40載情誼，一切盡在不言中。」寥寥數語訴說眾人歷經40年沉澱的老友羈絆，不少網友感慨這便是神仙友情。

上山詩鈉身為昔日「九龍女」一員，息影後深耕保險業，人脈遍布港圈，62歲生日這天聚會匯聚一眾老牌藝人，被網友稱作港圈活化石，是港圈黃金時代的溫情回望。