劉亦菲39歲慶生照 胸前招牌黑痣吸睛 88歲吳彥姝喊「小閨密」
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大陸女星劉亦菲近日迎來39歲生日，她在社交平台分享了一組生日慶祝照片，照片中，她身著白色抹胸裙，甜美靈動，狀態極佳，戴上女王風格皇冠的造型迅速引爆全網，不少網友留言稱其彷彿「時光倒流」，直接夢回2006年她當選「金鷹女神」時的經典時刻。88歲演員吳彥姝也曬照片為「小閨密」劉亦菲慶生，劉亦菲回應除表達感謝，還送上一句「閨密局約起來。」
從曝光的照片中可見，劉亦菲皮膚緊緻細膩、氣場溫潤舒展，不少網友形容她的狀態宛如少女，她胸口的一顆招牌黑痣也引來許多網友關注和熱議，有人讚她不遮掩、「胸懷大『痣』」、「美人痣」。
她佩戴的一頂精緻的皇冠具迅速將大批網友拉回了2006年，當時年僅19歲的劉亦菲憑藉「天龍八部」、「仙劍奇俠傳」、「神鵰俠侶」等爆款劇集的極高人氣，當選首屆中國金鷹電視藝術節「金鷹女神」，也是至今該榮譽史上最年輕的紀錄保持者。
當年她身著金色禮服、戴著璀璨皇冠的華麗亮相，奠定了「金鷹女神」這一符號的最初經典記憶。20年時光流轉，39歲的劉亦菲再次與「皇冠」同框，不少網友感嘆：「歲月從不敗美人，沉澱下來的反而是更好的風骨。」
另外，據極目新聞報導，88歲的演員吳彥姝也在社交平台曬出照片為劉亦菲慶生，並配文「CC生日快樂，願你的未來更精彩。」隨後，劉亦菲在評論區回應：謝謝吳老師，閨密局約起來。
報導指出，吳彥姝已連續三年為「小閨密」劉亦菲慶生。此前，二人曾共同出演電視劇「去有風的地方」，吳彥姝飾演阿奶，劉亦菲飾演許紅豆，兩人在雲南慢生活的背景下演繹出了超越血緣的祖孫情。
她以白色抹胸裙搭配女王風皇冠亮相，整體狀態甜美又有氣場，讓不少網友聯想到她過去的經典形象，因而掀起大量留言與轉發。 不少網友特別注意到她胸前的招牌黑痣，認為她沒有刻意遮掩，反而更顯自然與辨識度，並以「美人痣」等說法稱讚她。 88歲的吳彥姝已連續3年替劉亦菲慶生，兩人曾在《去有風的地方》中合作，戲裡戲外都像忘年好友，劉亦菲還回應相約見面。
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她以白色抹胸裙搭配女王風皇冠亮相，整體狀態甜美又有氣場，讓不少網友聯想到她過去的經典形象，因而掀起大量留言與轉發。
不少網友特別注意到她胸前的招牌黑痣，認為她沒有刻意遮掩，反而更顯自然與辨識度，並以「美人痣」等說法稱讚她。
88歲的吳彥姝已連續3年替劉亦菲慶生，兩人曾在《去有風的地方》中合作，戲裡戲外都像忘年好友，劉亦菲還回應相約見面。
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