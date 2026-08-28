直播曝憔悴模樣… 陳坤認生病瘦5公斤 兒子生母謎團再被翻出

陳坤主演的武俠劇「金色」近日開播。(取材自微博)

50歲大陸男星陳坤近日為主演武俠新劇「金色」現身直播宣傳，卻因明顯消瘦引發關注。與陳坤搭檔的辛芷蕾一看到他便察覺有些情況，陳坤也沒有避諱，坦言前段時間生過一場病，體重因此掉了約5公斤，目前仍在北京休養，暫時沒有進組拍戲計畫。

直播中，陳坤以素顏現身，臉部輪廓比過往更加削瘦，鬢角白髮也相當明顯，略顯憔悴的模樣讓粉絲十分心疼。不過，他本人反以輕鬆態度面對，甚至笑著表示「生病太好了，我瘦了10斤(5公斤)」，用幽默方式化解現場氣氛。

其實，這並非陳坤第一次因健康狀態受到關注。今年3月，他現身倫敦時裝周期間，因連續工作近48小時，過度疲憊下，導致自我介紹時出現口誤，相關片段被網路二次剪輯後，甚至衍生出「被替換」等荒誕傳聞。陳坤當時還在微博 自我調侃，面對外界揣測也曾笑稱「我還活著呢」。

隨著這次近況曝光，網友也再次翻出陳坤多年來備受關注的私人生活話題，其中最神秘的便是兒子陳尊佑的生母身分。據了解，陳坤2002年迎來兒子，當時他才26歲，事業尚在起步階段。孩子身分一度引發外界各種猜測，陳坤直到2007年才公開承認兒子是親生，但始終沒有透露孩子母親的身分。

多年來，周迅 、何琳等人都曾被捲入相關傳聞，陳坤本人則多次否認不實說法。2011年，他在自傳「突然就走到了西藏」中曾提及，孩子母親是圈外普通女性，兩人曾有過一段感情，後來因現實因素分開；由於對方不希望曝光，他選擇尊重並替她守住隱私。

一場病讓50歲的陳坤暫時放慢腳步，也讓外界再次看見明星光環之外的普通一面。