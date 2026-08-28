財報認證…任嘉倫「佳偶天成」吸金2.51億 網封「內娛高回報劇神」

任嘉倫主演的古裝劇「佳偶天成」創下驚人的商業回報率。(取材自微博)

娛樂圈的實力認證不再只是比流量，而是直接看「財報」。近日，「任嘉倫 單扛劇實力」相關話題衝上熱搜，引起全網熱議。原因無他，歡瑞世紀發布的2026半年財報顯示，由任嘉倫主演的古裝劇「佳偶天成」成功確認回款約2.45億元（人民幣，下同），結算日後還追加了600萬元，合計回款高達2.51億元。這驚人的商業回報率，一舉將他推向「內娛投資高回報劇神」寶座。

據悉，「佳偶天成」在播出期間幾乎是零宣發「裸播」，全靠任嘉倫個人強大的演技口碑與觀眾號召力硬生生拉高熱度。該劇不僅同時登上歡瑞世紀、愛奇藝與騰訊視頻三家上市公司的財報，被認證為拉動會員增長與廣告收入的爆款，甚至在雙平台狂攬59個廣告，海外市場也登頂多國榜單，真正實現了平台與製作方的多贏。

事實上，任嘉倫一直被業內稱為影視專案的「承重牆」。數據統計顯示，他是首位且唯一一位達成古裝劇與現代劇集均播放量雙雙破億的演員，主演作品脫水累積播放量超350億。從早期的「錦衣之下」、「周生如故」到如今的「佳偶天成」，他一次次用實打實的金牌成績單證明了自己的商業價值。

除了舊作交出亮眼成績單，任嘉倫的近況與新劇動向也備受關注。目前他正投入全新影視作品的拍攝中，嘗試多元轉型，備受粉絲期待的新劇「深淵無間」也預計於9月隆重開播。片中他突破以往形象，以俐落的寸頭造型飾演硬派警察「李成」，瀟灑幹練的警察造型早已引發熱烈討論。