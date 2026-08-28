楊洋被武導「公主抱」還嬌俏比V… 網暴動：放開那個男孩

楊洋(左)被「雨霖鈴」武術導演秦鵬飛「公主抱」。(取材自微博)

大陸男神楊洋憑藉帥氣外型走紅演藝圈，私下的敬業態度與親和力更讓他在圈內擁有極佳人緣。近日，他與熱門古裝劇「雨霖鈴」主創團隊私下聚餐，不料現場一段超有愛的互動花絮曝光，瞬間在網上掀起狂熱討論。

照片中，「展昭」楊洋在席間被「雨霖鈴」武術導演秦鵬飛「公主抱」，畫面充滿歡樂氣氛。從畫面中可見，被抱起的楊洋毫無架子，不僅笑得十分燦爛，還調皮地對著鏡頭比出「V」手勢，極具反差萌的模樣融化大批粉絲的心。

秦鵬飛隨後也在社群平台曬出合照，感嘆道，「從古代抱到了現代，感謝帥哥楊洋的晚宴」， 透露兩人在拍攝期就曾有過類似的互動，事隔一年多重聚復刻此場景。

這場「公主抱」事件曝光後，迅速登上熱搜。粉絲紛紛調侃讚歎，「這就是傳說中的劇組團寵實錘」、「放開那個男孩，讓我來抱」、「能把古裝大俠抱得這麼嬌俏，導演力氣真大」。

也有不少網友注意到，楊洋相較於拍攝期間身型似乎更為清瘦，導演更打趣留言「一次比一次輕」，側寫出他為了維持角色狀態所付出的嚴格體態管理。

事實上，楊洋在拍攝「雨霖鈴」期間，面對大量高難度的武打動作皆親力親為，其敬業精神早已獲得導演與劇組一致推崇。戲雖早已殺青，但主角主動組局請客、與工作人員打成一片的溫馨氛圍，無疑打破了外界對男神的距離感，展現出親和力與真性情。