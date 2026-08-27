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景甜情史被起底…「第一任男友」衝熱搜 網友嘆：戀愛像渡劫

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景甜被控欠代孕費、遭前男友孫宇晨提告 自嘆：我眼光不行

記者趙大智／即時報導
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景甜捲入代孕及金錢糾紛。(取材自微博)
景甜捲入代孕及金錢糾紛。(取材自微博)

38歲中國女星景甜近日深陷赴美代孕協議及鉅額金錢糾紛，遭幣圈人士孫宇晨委託律師提告，追討超過3000萬元人民幣（約446萬美元），連帶讓她手上三部尚未播出的戲劇是否受到影響，引發外界關注。面對連日來的輿論風波，景甜28日終於親自發聲，強調自己不會為金錢出賣愛情與靈魂，同時以「眼光不行」、「智慧欠奉」自嘲，似乎透露感情路上的無奈。

近日網路流傳一份海外代孕協議，內容指稱景甜曾收取男方鉅額款項赴美取卵，後續卻被指臨時要求增加費用，雙方談判破局後，男方遭封鎖，款項也未獲退還。對此，孫宇晨的代理律師張起淮27日證實，已針對相關財產爭議對景甜及其父母提起民事訴訟，並申請財產保全。

事件延燒後，景甜工作室率先發表聲明，強調不會向「以藝人聲譽為要挾的碰瓷行為」妥協，相關爭議將透過法律途徑解決。

沉默多日的景甜今日也在微博親自回應，她寫道：「我過去，現在，未來，都不會為錢出賣我的愛情，更不會出賣我的靈魂。」態度相當強硬。除了否認以愛情換取金錢的說法，她也寫下：「我依然相信愛情，我依然眼光不行，我依然智慧欠奉。」以自嘲方式形容自己的感情觀，疑似感嘆自己過往在感情中識人不清。

最後景甜表示：「相信法律，相信善良，相信終究會有的正義和公平。時間會證明一切。」字句間透露出將事件交由法律程序處理的立場。

由於風波牽涉鉅額財產訴訟，加上代孕議題本身高度敏感，景甜的演藝工作也受到外界關注，網路甚至傳出相關單位緊急討論後續影響，擔心她手上三部待播戲劇可能受到波及。不過目前相關爭議已進入司法程序，雙方各自說法仍待法律程序進一步釐清，實際結果仍須以法院最終認定為準。

景甜親自發聲。(取材自微博)
景甜親自發聲。(取材自微博)

精華 FAQ

  • 內文指她涉及海外代孕協議與鉅額金錢糾紛，孫宇晨方面已委託律師提起民事訴訟，追討超過3000萬元人民幣，並申請財產保全。

  • 工作室表示，不會向以藝人聲譽為要挾的碰瓷行為妥協，相關爭議會交由法律途徑解決，態度明確且強硬。

  • 她強調自己過去、現在、未來都不會為錢出賣愛情與靈魂，並以眼光不行、智慧欠奉自嘲，最後表示相信法律與正義。

景甜 微博

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