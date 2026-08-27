「綠葉美女」朱晏為前夫擔保 半生積蓄歸零 靠拍短劇還債

朱晏曾出演「小魚兒與花無缺」。（取材自魯中晨報）

曾被稱為「綠葉美女」的52歲女演員朱晏，近日自曝遭遇人生重創，因輕信前夫簽下無限責任擔保，導致自己傾家蕩產，半生積蓄一夜歸零，一套已賣出的別墅還遭法拍，買家指控她違約並提告索賠600萬元（人民幣，下同，約89.2萬美元），連同這起案件還有多件官司纏身，但她至今依舊背負巨額債務，請不起律師，人生跌入谷底。她說自己因此暴瘦，但「這些東西壓不垮我」，目前靠拍短劇還債，「最壞打算是擺地攤賣韭菜盒子」。

「如果能夠像短劇一樣可以重生，我絕對不會簽下那份擔保協議。」據九派新聞報導，朱晏近日自曝為前夫擔保後傾家蕩產，稱2016年前夫做生意，當時兩人已離婚，但因他是孩子的爸爸，她還是幫前夫做了擔保。

「我認為他也不是想害我，他自己也進去了。這也只是導火索，當時長住在別墅的住戶告我違約，最後法院判決賠償600萬。我那時候沒錢找律師打官司，也沒辦法還債。那筆債到現在還沒有結束。」

朱晏說，前夫債務爆雷後，她作為擔保人被連帶追責。名下房產、首飾、存款等全部被法院查封處置，其中一套早已以150萬元首付賣出的別墅也因擔保牽連遭法拍，買家以裝修費、房屋升值差價等為由提告她違約，索賠600萬元。她因無力聘請律師，法院判賠仍在執行階段，缺口還有500多萬。此外，她還有多起官司纏身，2025年5月還被限制高消費。

為償還債務，朱晏在橫店接拍短劇賺錢，她坦言市場競爭激烈，自己的資源和人脈有限，只能踏實演戲一點點還債，最壞打算就是擺地攤賣韭菜盒子謀生。

面對困境，她自稱「宿命論者」，認為抱怨和輕生都解決不了問題，後悔更沒用，唯一能改變的是對待已發生事情的心態，如今她平靜地接受這一切。她說自己2019年時因面對多起官司每天見律師，壓力大到曾一個月瘦了10斤，但從未崩潰過也從未因此失眠過，「這些東西壓不垮我」。

朱晏是山東濱州人，17歲入伍文工團，退伍後做過刑偵警察，1997年陪戰友藝考時誤打誤撞進入演藝圈。她以古裝戲見長，被稱為「內地第一綠葉美女」，代表作包括「康熙王朝」中的佟妃、「倩女幽魂」中的陰月太后、「小魚兒與花無缺」中的慕容淑等。2010年演完「能人馮天貴」女一後為愛退圈。

朱晏曾被稱「綠葉美女」。（取材自魯網）