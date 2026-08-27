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武俠迷必追…「金色」荒漠飆戲 辛芷蕾孤女復仇吸睛

娛樂新聞組／綜合報導
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辛芷蕾在劇中飾演背負血海深仇的章路遙。(取材自微博)
辛芷蕾在劇中飾演背負血海深仇的章路遙。(取材自微博)

大漠黃沙起，江湖風雲湧。改編自古龍著名小說「大地飛鷹」的武俠冒險劇「金色」日前開播。這齣集結辛芷蕾、尹昉、陳坤與高偉光等頂尖陣容的影視新作，由徐兵掌鏡兼任編劇，劇組特地深入敦煌進行實景拍攝，並輔以1500平方米大型棚景搭設，甫開播便以生動硬核的大漠江湖氛圍引發劇迷熱烈討論。

揚子晚報報導，「金色」以西北荒漠為背景，故事源於「三十萬兩黃金」的江湖傳說。傳聞中的金礦攪動西北風雲，更引發章家鏢局27口慘遭滅門的血案。全劇採用「尋金」與「孤女復仇」雙線並行的敘事結構，各路江湖勢力懷著各自的慾望踏入浩瀚大漠。

劇名「金色」不單指實體的黃金，更隱喻著深埋在每個人心底的執念、慾望與人性考驗，展現出「成俠或成魔只在一念之間」的人性厚度與故事懸念。

劇中角色的刻畫摒棄了完美英雄的套路，每位俠者皆有血有肉。辛芷蕾飾演的章路遙是章家滅門案的唯一倖存者，背負血海深仇，以性命為籌碼隻身踏入大漠查明真相；尹昉飾演的錦衣衛僕鷹為調查案件而來，即使在大漠屢屢碰壁，依然恪守心中的正義與底線。

陳坤特別出演涼州副使虞候，常年困守邊陲，內心深處充滿羈絆與掙扎；高偉光特別出演性情灑脫的西北大漢班查，因一碗青稞酒與路遙結下江湖情義，但他隱秘的身分也為這份情誼埋下變數；此外，卜冠今飾演的平萍一心守護姐姐路遙，吳漢坤飾演的小方則在紛亂江湖中堅守初心。

製作團隊在整體風格上延續古龍式武俠的寫意與剛勁，捨棄過度炫目的特效場面，轉而著重於真實流暢的動作設計，並依據角色性格量身定制兵器與招式。配合荒涼廣袤的大漠景致，試圖在傳統武俠劇框架中尋求視覺與敘事上的新突破。

精華 FAQ

  • 《金色》改編自古龍著名小說《大地飛鷹》，劇情以西北荒漠為舞台，結合尋金傳說與江湖恩怨，打造出帶有古龍風格的武俠冒險故事。

  • 辛芷蕾飾演章家滅門案的唯一倖存者章路遙，她背負血海深仇獨闖大漠，主線圍繞她追查真相與復仇，同時也交織江湖勢力爭奪黃金的暗線。

  • 劇組深入敦煌實景拍攝，並搭建大型棚景，風格上延續古龍式寫意與剛勁，減少炫目特效，改以真實流暢的動作設計和角色專屬兵器招式呈現武俠質感。

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