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提告「披荊斬棘」 歌手歡子：我被惡意剪輯成擺爛藝人

娛樂新聞組／綜合報導
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歡子參加「披荊斬棘2026」。（取材自微博）
歡子參加「披荊斬棘2026」。（取材自微博）

中國綜藝「披荊斬棘2026」（披哥）才剛播出就爆爭議。男歌手歡子，26日親自透過影片發聲，控訴節目組惡意剪輯與不公對待，並宣布已正式對湖南衛視提起訴訟，誓言維護自身名譽。

噓！星聞報導，歡子在影片中坦言，自己當初為了參加節目付出了極大代價。他表示：「我從8月4號接到進組通知，我取消了貴陽的演唱會，並且賠付了所有觀眾的機酒，損失了百萬來參加這個節目。」他強調自己懷著對舞台的敬畏前來，絕無任何「擺爛」念頭。然而，節目組的宣導片卻將其努力全盤抹殺，「當我上台看到近7分鐘的宣導片，對我記錄只有幾十秒，而小夥伴的有6分多鐘。這個宣導片把我塑造成了一個擺爛、消極、對節目不上心的藝人，我覺得非常委屈。」

除了控訴剪輯嚴重偏頗，歡子更爆料在拉票環節遭到節目組差別對待，成為壓垮他的最後一根稻草。他講述當時狀況：「在拉票環節時，讓我拿著淘汰牌拉票，而小夥伴拿著勝出牌繞場一周。實話實說，那一刻我有點崩潰，表情也繃不住，所以我放棄了拉票。」當晚直播結束後，歡子因情緒失控身體出現嚴重不適，緊急被團隊送醫治療。

面對後續引發的網路霸凌，包括被誣指住美容院、假彈吉他逃避跳舞等荒謬言論，歡子痛心表示，這些攻擊已嚴重傷害其人品。他表示：「我覺得錢可以不賺，節目也可以不上，但是該給我留的清白不能沒有，所以我決定起訴。」歡子已向法院遞交訴狀，要求節目組釋出所有未經剪輯的原始畫面。即便未來可能失去舞台，他也誓言要為自己的工作態度與人格捍衛到底，絕不向不公妥協。

而歡子表態「起訴湖南衛視」爆小插曲，網友紛紛指出他搞錯被告了，實際上播出「披荊斬棘2026」的為「芒果TV」，其運營公司為「湖南快樂陽光互動娛樂傳媒有限公司」，不過歡子僅是在影片中說錯了，據悉，報案憑證上的公司是正確的。

歡子發聲控訴「披荊斬棘2026」惡剪及不公平對待。（取材自微博）
歡子發聲控訴「披荊斬棘2026」惡剪及不公平對待。（取材自微博）

精華 FAQ

  • 他表示宣導片只剪了自己幾十秒，卻讓小夥伴有6分多鐘，內容還把他呈現成擺爛、消極、對節目不上心的藝人，與他實際付出不符。

  • 他說自己接到進組通知後，取消貴陽演唱會，還賠付所有觀眾的機酒費，整體損失達百萬元，只為帶著對舞台的敬畏參與節目。

  • 歡子已向法院遞交訴狀，要求公開未剪輯原始畫面；但他口中提到的被告曾誤說成湖南衛視，實際播出平台為芒果TV，網友也因此提醒他更正。

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