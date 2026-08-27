我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

草間彌生從精神療養院走向世界舞台 解密「圓點女王」傳奇一生

CIA局長突訪莫斯科內幕 警告勿動波羅的海3國 減少援伊

章子怡驚喜現身蔡琴演唱會 兩代女神後台合影惺惺相惜

娛樂新聞組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
蔡琴在微博發出與章子怡的合影。（取材自微博）
蔡琴在微博發出與章子怡的合影。（取材自微博）

47歲的章子怡日前低調現身68歲蔡琴在湖北武漢的演唱會，兩人現場合影留念。蔡琴在微博上發文稱章子怡為「永遠的玉嬌龍」，章子怡則回覆「思慕的人就這樣約定恰似你的溫柔」，樂壇前輩與影壇實力派的夢幻聯動，上演兩代女神的惺惺相惜，勾起不少觀眾滿滿的回憶殺。

據鳳凰網娛樂報導，此番現身演唱會，章子怡並未選擇隆重的紅毯造型，一身簡約休閒裝扮，頭戴漁夫帽，近乎素顏出鏡。褪去盛裝的她笑容明媚，狀態鬆弛自在。

蔡琴在社交平台曬出二人合照，配文「她來聽我的演唱會，永遠的玉嬌龍。」瞬間勾起觀眾對「臥虎藏龍」的經典回憶。章子怡則在評論區巧妙化用蔡琴的經典歌曲予以回應，一來一回的互動溫情滿滿，盡顯兩代女神之間的惺惺相惜。

蔡琴其實很早就是章子怡的偶像，章子怡還在中戲求學時期，就時常聆聽蔡琴的作品，欣賞她的歌聲與氣度，認為她的音樂「既溫柔又深沉。」此番現身演唱會，章子怡並非以藝人身分出席公開活動，更像一名奔赴現場的普通歌迷，被網友稱為一場「偶像與粉絲」的雙向奔赴。

這並非兩人首次同台交集。2013年金馬獎50周年頒獎典禮上，蔡琴登台演唱「恰似你的溫柔」，章子怡作為新科影后在台下就座，彼時蔡琴還感慨「你看團結是不是很美。」此外，章子怡主演電影「非常完美」的插曲中，也收錄了蔡琴演唱的「我曾經想哭」。

精華 FAQ

  • 她並未高調走紅毯，而是以簡約休閒裝、漁夫帽與近乎素顏的狀態低調到場，像一名普通歌迷前往支持偶像，整體氛圍自然鬆弛。

  • 蔡琴曬出合照並稱章子怡為「永遠的玉嬌龍」，章子怡則引用蔡琴經典歌曲與歌詞回應，兩人一來一往的互動充滿溫度，也讓粉絲感受到彼此欣賞。

  • 因為章子怡長年欣賞蔡琴的歌聲與氣度，兩人早有交集，且2013年金馬獎就曾同台；再加上章子怡的經典角色與蔡琴名曲相互呼應，因而掀起回憶殺。

微博 武漢 章子怡

上一則

「9點半就寢」被稱奇 蔡依林升級晚上7點「待機入睡」

下一則

提姆柯瑞80歲逝 「洛基恐怖秀」法蘭克博士成絕響

延伸閱讀

章子怡「泳裝上陣」現身高級酒店 與兒女泳池戲水

章子怡「泳裝上陣」現身高級酒店 與兒女泳池戲水
章子怡230萬人民幣變3億 獲封「娛樂圈新晉投資女神」

章子怡230萬人民幣變3億 獲封「娛樂圈新晉投資女神」
章子怡47歲素顏上健身房被拍 網讚「天生擁有電影臉」

章子怡47歲素顏上健身房被拍 網讚「天生擁有電影臉」
「影后也有媽媽的一面」 章子怡素顏帶兒女戲水 轉身進帳4億

「影后也有媽媽的一面」 章子怡素顏帶兒女戲水 轉身進帳4億

熱門新聞

劉嘉玲曬出梁朝偉開車一起外出的照片。圖／摘自carinalau1208 IG

梁朝偉現身車聚「神獸級」保時捷跑山 載劉嘉玲的是另一台

2026-08-22 21:33
劉嘉玲在社交平台分享為Anna慶生的派對大合照，梁朝偉、張學友同框狀態極佳。（取材自Instagram@carinalau1208）

「九龍女」港星 她62歲生日迎劉嘉玲、梁朝偉、張學友同框祝壽

2026-08-25 21:53
謝玲玲(右)離婚後仍和「前婆婆」林余寶珠關係密切。（取材自IG）

王祖賢當小三鬧離婚 婆婆怒挺大咖女星 31年後仍是「永遠媳婦」

2026-08-22 19:29
張曼玉(左)透過社交平台分享自製檸檬水過程。（取材自小紅書）

張曼玉享受法式慢生活…38度高溫自製檸檬水 網友羨慕了

2026-08-22 03:00
趙麗穎身體狀況亮紅燈。(摘自微博)

趙麗穎突發身體不適 已抵現場仍無法登台

2026-08-25 19:47
藥師寺寬邦為傳藝金曲獎演出彩排。圖／三立提供

得知自己獲封「日本最帥和尚」藥師寺寬邦真實反應曝光

2026-08-21 11:50

超人氣

更多 >
華女美簽被拒8次只因做過這事 第9次通過後她更害怕

華女美簽被拒8次只因做過這事 第9次通過後她更害怕
華女帶娃旅行 機場取行李遭ICE逮捕 買機票就被鎖定？

華女帶娃旅行 機場取行李遭ICE逮捕 買機票就被鎖定？
川普：伊朗最高領袖左半身重傷 美伊戰爭將迎終局

川普：伊朗最高領袖左半身重傷 美伊戰爭將迎終局
男人過50更要吃 營養師公開「7大回春食材」 牡蠣、鮭魚、青花菜都入列

男人過50更要吃 營養師公開「7大回春食材」 牡蠣、鮭魚、青花菜都入列
台媒爆洛杉磯國民黨宴會掛五星旗 美西南支部回應了

台媒爆洛杉磯國民黨宴會掛五星旗 美西南支部回應了