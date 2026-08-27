章子怡驚喜現身蔡琴演唱會 兩代女神後台合影惺惺相惜

蔡琴在微博發出與章子怡的合影。（取材自微博）

47歲的章子怡 日前低調現身68歲蔡琴在湖北武漢 的演唱會，兩人現場合影留念。蔡琴在微博 上發文稱章子怡為「永遠的玉嬌龍」，章子怡則回覆「思慕的人就這樣約定恰似你的溫柔」，樂壇前輩與影壇實力派的夢幻聯動，上演兩代女神的惺惺相惜，勾起不少觀眾滿滿的回憶殺。

據鳳凰網娛樂報導，此番現身演唱會，章子怡並未選擇隆重的紅毯造型，一身簡約休閒裝扮，頭戴漁夫帽，近乎素顏出鏡。褪去盛裝的她笑容明媚，狀態鬆弛自在。

蔡琴在社交平台曬出二人合照，配文「她來聽我的演唱會，永遠的玉嬌龍。」瞬間勾起觀眾對「臥虎藏龍」的經典回憶。章子怡則在評論區巧妙化用蔡琴的經典歌曲予以回應，一來一回的互動溫情滿滿，盡顯兩代女神之間的惺惺相惜。

蔡琴其實很早就是章子怡的偶像，章子怡還在中戲求學時期，就時常聆聽蔡琴的作品，欣賞她的歌聲與氣度，認為她的音樂「既溫柔又深沉。」此番現身演唱會，章子怡並非以藝人身分出席公開活動，更像一名奔赴現場的普通歌迷，被網友稱為一場「偶像與粉絲」的雙向奔赴。

這並非兩人首次同台交集。2013年金馬獎50周年頒獎典禮上，蔡琴登台演唱「恰似你的溫柔」，章子怡作為新科影后在台下就座，彼時蔡琴還感慨「你看團結是不是很美。」此外，章子怡主演電影「非常完美」的插曲中，也收錄了蔡琴演唱的「我曾經想哭」。