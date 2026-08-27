劉亦菲39歲慶生露胸前招牌黑痣 88歲吳彥姝喊「小閨密」

39歲生日這天的劉亦菲，有網友注意到她胸前的招牌黑痣。（取材自微博）

2026年8月25日，女星劉亦菲 迎來39歲生日，她在社交平台分享了一組生日慶祝照片，照片中，她身著白色抹胸裙，甜美靈動，狀態極佳，戴上女王風格皇冠的造型迅速引爆全網，不少網友留言稱其彷彿「時光倒流」，直接夢回2006年她當選「金鷹女神」時的經典時刻。88歲演員吳彥姝也曬照片為「小閨密」劉亦菲慶生，劉亦菲回應除表達感謝，還送上一句「閨密局約起來。」

在8月25日曝光的生日物料中，劉亦菲皮膚緊緻細膩、氣場溫潤舒展，不少網友形容她的狀態宛如少女，她胸口的一顆招牌黑痣也引來許多網友關注和熱議，有人讚她不遮掩、「胸懷大『痣』」、「美人痣」。

劉亦菲39歲生日曬出的慶生照片（右） ，讓許多網友直接夢回2006年她當選「金鷹女神」時的經典時刻（左）。（取材自微博）

她佩戴的一頂精緻的皇冠具迅速將大批網友拉回了2006年，當時年僅19歲的劉亦菲憑藉「天龍八部」、「仙劍奇俠傳」、「神鵰俠侶」等爆款劇集的極高人氣，當選首屆中國金鷹電視藝術節「金鷹女神」，也是至今該榮譽史上最年輕的紀錄保持者。

當年她身著金色禮服、戴著璀璨皇冠的華麗亮相，奠定了「金鷹女神」這一符號的最初經典記憶。20年時光流轉，39歲的劉亦菲再次與「皇冠」同框，不少網友感嘆：「歲月從不敗美人，沉澱下來的反而是更好的風骨。」

在生日熱度之外，劉亦菲主演的都市情感劇「玫瑰的故事」也入圍第33屆電視金鷹獎「最佳電視劇」提名。儘管受限於金鷹獎評選章程中關於個人獎項的國籍規定，劉亦菲未能申報表演類個人獎項，但「玫瑰的故事」的入圍本身，被視為已經代表了業界對全劇品質以及主演表現的認可。

88歲演員吳彥姝也曬合照為「小閨密」劉亦菲慶生。（取材自微博）

另外。據極目新聞報導，88歲的演員吳彥姝也在社交平台曬出照片為劉亦菲慶生，並配文「CC生日快樂，願你的未來更精彩。」隨後，劉亦菲在評論區回應：謝謝吳老師，閨密局約起來。

報導指出，吳彥姝已連續三年為「小閨密」劉亦菲慶生。此前，二人曾共同出演電視劇「去有風的地方」，吳彥姝飾演阿奶謝琴，劉亦菲飾演許紅豆，兩人在雲南慢生活的背景下演繹出了超越血緣的祖孫情。