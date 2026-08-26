包貝爾開房紅髮女「非買春」 妻包文婧愛得卑微 網勸快離婚

包貝爾與妻子兼演員包文婧。（取材自微博）

42歲已婚男星包貝爾8月26日被狗仔劉大錘曝光疑似出軌視頻，顯示包貝爾深夜和一名紅髮女子酒店密會並獨處超七小時，並稱女方「身材火辣」、「前凸後翹」。炸翻娛樂圈後，劉大錘再加碼爆料，指包貝爾不是嫖娼，該名紅髮女子與包貝爾相識於2024年一場聚會。消息火速登頂熱搜，包貝爾妻子包文婧20年「戀愛腦」愛得極度卑微的過往被翻出，網友紛紛刷屏勸包文婧離婚及時止損。

據劉大錘8月25日公布的視頻及旁白，事發在8月中旬，包貝爾入住某酒店後，該名紅髮女子也現身同一酒店，第二天兩人一同吃火鍋，結束後女子回酒店休息，3分鐘後包貝爾來到該女子房間，直到第二天早上約8時才離開。這名女子身材火辣，紮著丸子頭，膚白貌美，看上去非常年輕。

第二天晚上，該名女子又換了一身紅衣裝扮，不知道是不是怕認出，她還戴著口罩，當她走進火鍋店沒多久，包貝爾也現身該火鍋店。用餐結束後，包貝爾先行離開，這期間他還和服務員合了影。這名女子凌晨1點多回到酒店，途中開始發語音；3分鐘後，包貝爾換了一身衣服來到女子房門前，刻意把酒店走廊的窗簾拉上疑怕被發現。

就在包貝爾被拍沒多久，他還發布了一條祝大家七夕節快樂的視頻。消息被曝後，包貝爾和包文靖的社交帳號評論區淪陷，兩人後來都改設置為「僅互關的人可評論」。目前兩人對狗仔爆料內容都尚無回應。

包貝爾和包文婧2005年相識，包文婧對包貝爾一見鍾情，此後10多年向包貝爾求婚將近40次都被拒，原因是包貝爾覺得自己還沒想好。直到2016年，女兒包可艾出生一年後，兩人才領證並補辦婚禮。2024年，包文婧懷上二胎，去年5月20日，包貝爾秀恩愛曬出一家四口的合影，沒想到才過去1年，包貝爾就傳出軌，二胎也沒拴住包貝爾，令人唏噓。

封面新聞引述律師李振武表示，「進入房間」不等於「出軌」，現實中有其他合理解釋的可能，比如談工作、多人聚會後單獨敘舊等，需要當事人說明及事實認定。而且，狗仔蹲守偷拍私人行程已涉嫌違法。

大批網友則翻出包文婧20年愛得極度卑微的過往，就連2016年她的婚禮誓詞：「這輩子你必須跟我在一起，不然我就殺了你」都帶著偏執的不安；包文婧2012年曾發文罵小三「臭三八」、「讓妳家破人亡」微博也翻紅，當時包貝爾僅在評論區冷淡回覆「懶得理你」四個字，被網友認為兩人關係長期不對等，紛紛刷屏勸包文婧離婚止損。

該名紅髮女子身材火辣。（取材自微博）