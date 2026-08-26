我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

去年才生二胎 已婚男星包貝爾疑似出軌：吃完火鍋與女子開房間

砸530萬元只為過河？為躲17天塞船 韓貨主創巴拿馬運河最高通行費

去年才生二胎 已婚男星包貝爾疑似出軌：吃完火鍋與女子開房間

世界新聞網／輯
聽新聞
test
0:00 /0:00
包貝爾與妻子包文婧從大學相識相戀到結婚。（取材自微博）
包貝爾與妻子包文婧從大學相識相戀到結婚。（取材自微博）

中國42歲已婚男星包貝爾今被狗仔劉大錘爆料疑似出軌。劉大錘曝光影片稱，8月中旬包貝爾與一名紅髮女子先後前往火鍋店用餐，之後一同返回酒店；凌晨1時許，包貝爾進入該女子房間，直到隔日上午8時左右才離開，引發外界對兩人關係的猜測。

包貝爾曾參演過電影「港囧」、「煎餅俠」、「夏洛特煩惱」等電影。「#包貝爾出軌」衝上微博熱搜榜。

包貝爾與妻子包文婧自大學時期相戀，兩人經歷多年感情長跑。2013年包貝爾求婚成功，2016年補辦婚禮，婚後育有1子1女。2025年，兩人迎來第2個孩子，夫妻過去也曾多次在綜藝節目中公開談及感情。

兩人過去的婚禮誓詞也再度被網友翻出。包貝爾當時曾向包文婧表示：「可能不能給你大富大貴，我一輩子，一定與你生死相依。」包文婧則說：「這輩子就是賴著你了，你再喜歡別人也沒辦法了，我已經是餃子媽媽了，這輩子你必須跟我在一起，不然我就殺了你們。」

在真人秀「妻子的浪漫旅行2」中，包文婧曾表示當初愛上包貝爾，是因為他的長相與才華。節目中，袁詠儀見到包貝爾時也曾對他說：「你老婆（包文婧）真的很好。」包貝爾回應：「我也知道，我也是這兩天剛知道。」袁詠儀隨後笑說，如果包貝爾長得像她丈夫張智霖，「天下就大亂了」。

事實上，包貝爾過去也曾被狗仔拍到與女性友人同框。2023年3月14日，劉大錘曾曝光影片，稱包貝爾深夜與女性友人相約酒吧。當時包貝爾戴帽低調現身，離開時留下女性友人在現場；同日晚間，包貝爾則在社群平台曬出與包文婧的合照。

精華 FAQ

  • 狗仔劉大錘稱，包貝爾8月中旬與一名紅髮女子先後吃火鍋，之後返回酒店，並在凌晨1時左右進入女子房間，直到隔日上午8時才離開。

  • 兩人自大學時期相戀，2013年求婚成功，2016年補辦婚禮，婚後育有1子1女，2025年還迎來第2個孩子，過去也常在綜藝節目中談及感情。

  • 除了疑似出軌影片引發熱搜外，網友也翻出兩人婚禮誓詞與過往節目發言，加上包貝爾過去曾被拍到與女性友人同框，讓事件更受關注。

微博

上一則

「百花獎0票」後翻身… 王寶強與胡歌搶金鷹獎視帝

下一則

蔡頤榛毀日本國寶被捕 絕美玉女修佛多年 12字嚴肅警告

延伸閱讀

懶人包／陳幸妤結束與趙建銘逾20年婚姻 從1則負評引爆前第一家庭內幕

懶人包／陳幸妤結束與趙建銘逾20年婚姻 從1則負評引爆前第一家庭內幕
結婚8年3娃都非親生 陝西男：網聊認識、交往月餘她懷孕

結婚8年3娃都非親生 陝西男：網聊認識、交往月餘她懷孕
任重官宣孫驍驍懷二胎 曬全家福、四口之家甜蜜爆棚

任重官宣孫驍驍懷二胎 曬全家福、四口之家甜蜜爆棚
「無法再做情人」方志友與楊銘威11年婚姻告終：永遠是家人

「無法再做情人」方志友與楊銘威11年婚姻告終：永遠是家人

熱門新聞

康康(左)邀7歲女兒Alyssa同台飆唱。圖／麗星郵輪提供

全場融化…康康7歲愛女萌翻 吐槽沈玉琳、黃鐙輝不要臉

2026-08-18 13:04
劉嘉玲曬出梁朝偉開車一起外出的照片。圖／摘自carinalau1208 IG

梁朝偉現身車聚「神獸級」保時捷跑山 載劉嘉玲的是另一台

2026-08-22 21:33
謝玲玲(右)離婚後仍和「前婆婆」林余寶珠關係密切。（取材自IG）

王祖賢當小三鬧離婚 婆婆怒挺大咖女星 31年後仍是「永遠媳婦」

2026-08-22 19:29
張曼玉(左)透過社交平台分享自製檸檬水過程。（取材自小紅書）

張曼玉享受法式慢生活…38度高溫自製檸檬水 網友羨慕了

2026-08-22 03:00
藥師寺寬邦為傳藝金曲獎演出彩排。圖／三立提供

得知自己獲封「日本最帥和尚」藥師寺寬邦真實反應曝光

2026-08-21 11:50
劉亦菲身上的這件防曬衣僅售79.8元人民幣。(取材自微博)

高定是工作、平價是生活…劉亦菲穿「百元有找」防曬衣引熱議

2026-08-19 08:00

超人氣

更多 >
中國「甲醛白菜」鬧大了 網友點名這8類食物也常泡甲醛

中國「甲醛白菜」鬧大了 網友點名這8類食物也常泡甲醛
國安部：現役陸軍中士妻子已被遣返回原籍國

國安部：現役陸軍中士妻子已被遣返回原籍國
電動車真省錢？她在好市多充電 看到帳單嚇壞

電動車真省錢？她在好市多充電 看到帳單嚇壞
趙建銘稱10月還錢 陳幸妤：長子跟他通話1小時仍講不清

趙建銘稱10月還錢 陳幸妤：長子跟他通話1小時仍講不清
飛航追蹤網站：一架美軍運輸機從拉脫維亞飛往莫斯科

飛航追蹤網站：一架美軍運輸機從拉脫維亞飛往莫斯科