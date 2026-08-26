去年才生二胎 已婚男星包貝爾疑似出軌：吃完火鍋與女子開房間

包貝爾與妻子包文婧從大學相識相戀到結婚。（取材自微博）

中國42歲已婚男星包貝爾今被狗仔劉大錘爆料疑似出軌。劉大錘曝光影片稱，8月中旬包貝爾與一名紅髮女子先後前往火鍋店用餐，之後一同返回酒店；凌晨1時許，包貝爾進入該女子房間，直到隔日上午8時左右才離開，引發外界對兩人關係的猜測。

包貝爾曾參演過電影「港囧」、「煎餅俠」、「夏洛特煩惱」等電影。「#包貝爾出軌」衝上微博 熱搜榜。

包貝爾與妻子包文婧自大學時期相戀，兩人經歷多年感情長跑。2013年包貝爾求婚成功，2016年補辦婚禮，婚後育有1子1女。2025年，兩人迎來第2個孩子，夫妻過去也曾多次在綜藝節目中公開談及感情。

兩人過去的婚禮誓詞也再度被網友翻出。包貝爾當時曾向包文婧表示：「可能不能給你大富大貴，我一輩子，一定與你生死相依。」包文婧則說：「這輩子就是賴著你了，你再喜歡別人也沒辦法了，我已經是餃子媽媽了，這輩子你必須跟我在一起，不然我就殺了你們。」

在真人秀「妻子的浪漫旅行2」中，包文婧曾表示當初愛上包貝爾，是因為他的長相與才華。節目中，袁詠儀見到包貝爾時也曾對他說：「你老婆（包文婧）真的很好。」包貝爾回應：「我也知道，我也是這兩天剛知道。」袁詠儀隨後笑說，如果包貝爾長得像她丈夫張智霖，「天下就大亂了」。

事實上，包貝爾過去也曾被狗仔拍到與女性友人同框。2023年3月14日，劉大錘曾曝光影片，稱包貝爾深夜與女性友人相約酒吧。當時包貝爾戴帽低調現身，離開時留下女性友人在現場；同日晚間，包貝爾則在社群平台曬出與包文婧的合照。