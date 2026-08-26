觀影說劇／朱一龍「空槍」悍匪 瘋跳「小丑舞」暴紅

朱一龍飾演的悍匪萬梓強，癲狂外放又帶著幾分重情重義。(取材自微博)

AI摘要 文章摘要整理： 《空槍》以港式警匪動作包裝雙雄對決，朱一龍苦練粵語詮釋悍匪萬梓強，憑癲狂表演與「小丑舞」橋段引爆話題和二創熱潮。

大陸男星朱一龍主演的犯罪動作片「空槍」日前空降七夕檔，上映後迅速引發討論，豆瓣開分7.1。這部片全長160分鐘，從搶金店、運鈔車，到綁架富商之子索要20億元人民幣(約2.9億美元)贖金，高智商犯罪、警匪追逐、直升機撒錢等元素接連登場，濃濃「老港片」風格成為最大特色，而苦練全粵語的朱一龍飾演悍匪萬梓強，更因表演癲狂外放、跳「小丑舞」暴紅，成為全片最受矚目的焦點。

揚子晚報報導，「空槍」由韓延執導，朱一龍與檀健次 分飾悍匪及警察，形成雙雄對決。電影除了大量港產警匪片經典元素，配樂也刻意營造復古氛圍，「開心的馬騮」、「半斤八兩」、「愛會像頭餓狼」等歌曲響起，搭配梁家輝、惠英紅、袁富華、葉童、林雪等熟面孔，讓觀眾彷彿重回香港 電影最風光的年代。

不過，比起復古港味，朱一龍的「反派進化」更成為觀眾熱議焦點。他飾演的萬梓強狂妄、自負又帶著幾分重情重義，認為自己能靠一把「空槍」闖出一片天，最終卻走向毀滅。朱一龍則以近乎瘋癲的表演方式，將人物的狂、悲與脆弱層層推進。

片中萬梓強頭破血流、身捆炸藥後在人群中起舞的橋段，更被部分觀眾拿來與「小丑」中的經典舞蹈場面比較。朱一龍也透露，角色不少細節是自己設計，包括抽鼻子、吐掉過濾嘴，以及以手比「耶」等動作，藉此強化人物玩世不恭又自命不凡的性格。

值得一提的是，朱一龍此次更挑戰全程粵語原聲演出，沒有粵語基礎的他僅用約一個月時間苦練台詞。

電影上映後，朱一龍的角色更意外掀起網路「二創」熱潮，手繪、剪輯、表情包及迷因大量出現，「朱一龍空槍二創湧現」等話題登上熱搜。