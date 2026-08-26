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資源下滑? 梁潔遇影視寒冬 新劇「女一降番女二」

娛樂新聞組／綜合報導
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在劇中多擔綱女一的梁潔，這次降番為女二。(取材自微博)
在劇中多擔綱女一的梁潔，這次降番為女二。(取材自微博)

AI摘要

文章摘要整理：

梁潔因在新劇《刺棠》中由女一降為女二登上熱搜，外界質疑她資源下滑，但也有人認為這可能是她在影視寒冬下尋求轉型的選擇。

大陸女星梁潔近日因新劇「刺棠」的角色安排登上熱搜。據悉，古裝權謀劇「刺棠」公布演員陣容，曾憑藉「雙世寵妃」等作品多次擔綱女一的梁潔，這次卻降番為女二，與張凌赫、盧昱曉搭檔。消息曝光後，「影視寒冬寒到梁潔了」迅速衝上熱搜，引發網友熱議。

回顧梁潔的演藝歷程，她曾是甜寵劇市場相當亮眼的女星。2017年，她因主演網劇「雙世寵妃」中古靈精怪的曲小檀走紅，憑角色累積高人氣。此後，她陸續出演「變成你的那一天」、「絕代雙驕」、「雁歸西窗月」等作品，多次擔任女一號，合作張新成、曾舜晞、陳哲遠等一線男星，逐漸站穩女主角位置。

這次，梁潔在「刺棠」改演女二，格外引發外界關注。不少網友認為可惜，直言她手握爆款作品與女主實績，如今卻要為張凌赫、盧昱曉作配，似乎反映出當前影視市場資源重新洗牌的現況。還有人吐槽她「資源下滑了」。

不過，也有觀眾認為，不能單憑「女一、女二」判斷演員資源是否下滑。近年影視市場競爭激烈，優質女主劇本難求，與其持續出演同類型甜寵劇，加入製作規模大、角色更具發揮空間的作品，反而可能是另一種選擇。尤其「刺棠」主打古裝權謀題材，若梁潔能靠角色突破過去形象，甚至憑演技搶鏡出圈，未必不是事業轉型的機會。

有網友直指，梁潔這次究竟是資源下滑，還是主動尋求突破，恐怕仍要等「刺棠」播出後才能見真章。

精華 FAQ

  • 她是因古裝權謀劇《刺棠》公布演員陣容後，引發「女一降番女二」的討論而登上熱搜，消息迅速帶動網友關注與爭議。

  • 因為她過去多次擔任女一，且曾有《雙世寵妃》等代表作，如今卻在《刺棠》改演女二，讓部分網友認為她在市場中的位置似乎不如以往。

  • 文章指出，也可能不是資源變差，而是梁潔主動尋求突破。若《刺棠》角色更有發揮空間，並能靠演技出圈，反而可能成為她轉型的機會。

張凌赫

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