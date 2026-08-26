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張凌赫演「白切黑」反派 粉絲：帥到讓人很難恨起來

娛樂新聞組／綜合報導
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張凌赫在「峨眉」中外表清冷出塵，內裡卻心機深沉。(取材自微博)
張凌赫在「峨眉」中外表清冷出塵，內裡卻心機深沉。(取材自微博)

AI摘要

文章摘要整理：

張凌赫在中央廣播電視總台原創劇《峨眉》客串白切黑反派謝冲，憑清冷白衣造型掀起熱議，也讓外界期待他藉此突破既有形象。

大陸當紅男星張凌赫這次不演深情男主，改演「白切黑」反派。張凌赫近日客串中央廣播電視總台原創劇「峨眉」，飾演謝氏一族的謝冲。隨著劇組曝光他身穿白衣的路透照，外表清冷出塵、內裡卻心機深沉的反差設定迅速引爆討論，「張凌赫這次演的是反派」相關話題也登上熱搜。

從照片中可見，張凌赫一襲素雅白衣，身形挺拔，站在峨眉山雲霧之間，眉眼透著幾分清冷疏離，乍看就像仙俠劇中的正派高手。據悉，此造型由曾參與「陳情令」的造型指導陳同勳操刀，網友看完直呼「仙風道骨」。沒想到，這副清冷外表之下，謝冲卻是個城府極深、善於算計的「白切黑」人物，表面溫文儒雅，實際上另有盤算，也讓這個角色多了幾分危險感。

張凌赫過去多以古裝男主形象為人熟知，這次罕見挑戰反派，自然成為「峨眉」最大看點之一。尤其謝冲並非單純的臉譜化惡人，而是披著「聖人」外衣、內心腹黑的複雜角色，格外考驗張凌赫的演技。網友一方面期待他如何詮釋人物的陰沉與算計；另一方面也忍不住笑稱，「這張臉帥到讓人很難恨起來」、「這哪是反派，這是三界顏值天花板」、「最怕這種披著羊皮的帥狼」。

巧合的是，張凌赫不久前受訪時才透露，希望有機會挑戰「特別純粹的反派」，沒想到短短一個月後，便在「峨眉」中迎來反派角色，讓粉絲笑稱「願望成真速度也太快」。

從過去的溫潤男主，到如今挑戰表裡不一的腹黑反派，張凌赫顯然正嘗試撕掉既有標籤。雖然「峨眉」尚未正式播出，但光是一個白衣造型就已掀起熱議。這次他究竟能否靠反派角色突破既定形象，也成為外界關注焦點。

精華 FAQ

  • 他客串飾演謝氏一族的謝冲，是一名外表溫文清冷、內裡卻城府極深的白切黑反派，和他過去常演的深情男主形象形成鮮明對比。

  • 因為照片中的他一襲白衣、站在峨眉山雲霧間，氣質清冷出塵，乍看像正派仙俠人物，但實際角色卻是腹黑反派，反差感讓話題迅速升溫。

  • 不少網友一方面期待他詮釋陰沉算計的層次，另一方面也笑稱他帥到很難恨起來，甚至認為這類披著聖人外衣的角色更能凸顯他的顏值與演技。

張凌赫

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