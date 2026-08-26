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金鷹獎未獲提名 劉亦菲、楊冪「掉提」上熱搜

娛樂新聞組／綜合報導
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劉亦菲「掉提」相關話題登上熱搜。(取材自微博)
劉亦菲「掉提」相關話題登上熱搜。(取材自微博)

AI摘要

文章摘要整理：

第33屆中國電視金鷹獎提名出爐後，劉亦菲、楊冪、肖戰等高人氣演員未入圍引發熱議，其中劉亦菲因國籍規定不具個人獎參評資格。

隨著第33屆中國電視金鷹獎提名名單出爐，多名事前被看好的高人氣演員未入列，迅速引爆「金鷹獎熱門男女主掉提名單」熱搜。其中最受矚目的莫過於劉亦菲，主演「玫瑰的故事」明明入圍最佳電視劇作品，飾演女主角「黃亦玫」的她卻沒有出現在最佳女主角名單，「掉提」相關話題登上熱搜。

本屆最佳女主角最終六人為馬伊琍、任素汐、閻妮、楊紫、吳越及宋佳。與此前網路預測及網友期待相比，楊冪、趙麗穎、孫儷、迪麗熱巴等高熱度女星均未入圍；男主角方面，肖戰「藏海傳」、靳東「西北歲月」、白宇「太平年」等熱門人選也未進入最終六人名單。

不過，劉亦菲的情況與其他「落選」演員不同。她並非進入提名後再被刷掉，嚴格來說也不應稱為「掉提」。此次「玫瑰的故事」獲得最佳電視劇作品提名，但劉亦菲沒有進入最佳女主角候選名單，關鍵原因在於金鷹獎表演類個人單項獎有國籍參評規定。相關報導指，劉亦菲因美國國籍，不具備最佳女主角等個人表演獎項的參評資格。

除了劉亦菲，楊冪此次未能憑「生萬物」入圍，也讓外界意外。「生萬物」本身獲得電視劇作品提名，演員林永健入圍男配角，遲蓬、秦海璐則角逐女配角，但楊冪並未進入最佳女主角名單。

男主角方面，肖戰、靳東、白宇等未入圍，同樣令「去流量化」討論升溫。不過，正式評選名單究竟反映評審取向，還是單純作品與角色競爭結果，目前難以僅憑名單定論。

楊冪未能憑「生萬物」入圍，讓外界頗意外。(取材自微博)
楊冪未能憑「生萬物」入圍，讓外界頗意外。(取材自微博)

精華 FAQ

  • 最大焦點是多名事前被看好的高人氣演員未入列，尤其劉亦菲主演作品入圍電視劇作品，自己卻沒進最佳女主角名單，引爆「掉提」熱搜與討論。

  • 報導指出，劉亦菲因美國國籍，不符合金鷹獎表演類個人單項獎的參評規定，所以嚴格來說不是先入圍再被刷掉，而是本來就不具備參評資格。

  • 楊冪、趙麗穎、孫儷、迪麗熱巴，以及男主角肖戰、靳東、白宇等都未進入最終名單，讓外界討論是否出現「去流量化」傾向，但仍難僅憑名單定論。

楊冪 劉亦菲 楊紫

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