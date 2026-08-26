趙麗穎突發身體不適 登台前臨時喊卡 工作室回應了

趙麗穎身體狀況亮紅燈。(取材自微博)

AI摘要 文章摘要整理： 趙麗穎因突發身體不適臨時取消品牌直播，工作室與品牌方均發聲安撫粉絲，並表示若有補播時間將再公告。

大陸女星趙麗穎 近年演藝事業持續攀升，工作邀約不斷，日前原定出席「認養一頭牛」品牌直播活動，卻在活動前突然身體不適，雖然人已經抵達現場，最後仍因身體狀況無法登台，臨時取消行程，讓守候直播的粉絲相當擔心。

趙麗穎工作室稍早發出聲明，表示她因「突發身體不適」，目前無法完成原訂活動，經團隊與品牌方緊急討論後，只能決定取消此次直播。工作室也向已經等待許久的粉絲致歉，並透露如果後續確定補播時間，將第一時間對外公布。

聲明中也特別感謝品牌方及粉絲的理解與支持，強調目前最重要的是讓趙麗穎安心休養。對此，「認養一頭牛」官方微博 也迅速轉發工作室聲明，並留言送上祝福，希望趙麗穎好好休息，也讓關心她的粉絲稍微鬆了一口氣。

主持人馬銳隨後也在社群還原當天情況，透露原本流程是自己先登台主持約五分鐘，接著就由趙麗穎接棒。不過，由於主持期間無法查看手機，他起初一直以為趙麗穎正在後台準備登場。

直到開場約40分鐘後，馬銳發現情況不太對勁，導演組緊急通知他下台溝通，這才得知趙麗穎其實早已抵達現場，但身體狀況相當不舒服。馬銳透露，趙麗穎原本仍想撐著完成工作，因此先在車上休息、調整狀態，沒想到後來身體過於虛弱，已經無法負荷直播活動，最終只能放棄登台。