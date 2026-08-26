「百花獎0票」後翻身… 王寶強與胡歌搶金鷹獎視帝

王寶強前不久才因百花獎最佳男主角評選「0票」成為話題。(取材自微博)

AI摘要 文章摘要整理： 第33屆中國電視金鷹獎公布提名，王寶強憑《棋士》入圍最佳男主角，從百花獎0票話題中反轉成焦點，將與胡歌、于和偉等人角逐視帝。

第33屆中國電視金鷹獎25日正式揭曉提名名單，最佳男女主角各有六人角逐。其中，王寶強憑藉「棋士」入圍最佳男主角格外引發關注。前不久，他才因百花獎最佳男主角評選「0票」成為話題，如今轉戰金鷹獎便成功獲得提名，命運反差讓不少網友直呼「這次真的爭氣了」。

本屆金鷹獎最佳男主角競爭激烈，六位入圍者分別為于和偉「沉默的榮耀」、王仁君「浴血榮光」、王寶強「棋士」、王驍「凡人歌」、胡歌 「生命樹」及郭京飛「老舅」。其中于和偉才憑「沉默的榮耀」拿下白玉蘭獎最佳男主角，胡歌則繼上一屆金鷹獎後再度獲得提名，兩人呼聲都很高。

王寶強的入圍尤具話題性。就在不久前的第38屆大眾電影百花獎，王寶強憑電影「八角籠中」角逐最佳男主角，最終在現場投票 中未獲一票，消息曝光後一度登上熱搜，不少觀眾替這位從基層一路走到影帝位置的演員抱屈。如今「棋士」替他拿下金鷹獎男主角提名，也被視為一次漂亮的回應。

其實，王寶強與金鷹獎早有淵源。2008年，他便憑「士兵突擊」中的「許三多」一角，拿下第24屆中國電視金鷹獎觀眾喜愛的電視劇男演員獎。隨著獎項後來調整，這一獎項也逐步演變為如今的最佳男主角評選。時隔18年再度站上金鷹獎男主角提名名單，王寶強能否再次抱走獎座，引起關注。

另一位備受矚目的則是胡歌，他憑「生命樹」再次角逐男主角。「生命樹」本屆表現亮眼，除了胡歌、楊紫分別入圍男女主角外，整部作品共拿下七項提名，成為本屆金鷹獎的重要作品之一。楊紫則憑「生命樹」中的白菊角逐最佳女主角，她今年才拿下白玉蘭獎視后，如今再度衝擊金鷹獎，聲勢不容小覷。

女主角方面，馬伊琍「我的阿勒泰」、任素汐「無盡的盡頭」、閻妮「小巷人家」、楊紫「生命樹」、吳越「沉默的榮耀」及宋佳「山花爛漫時」入圍。其中宋佳與閻妮繼白玉蘭獎後再次正面交鋒，也讓視后之爭增添話題。結果將於8月30日揭曉。

胡歌憑「生命樹」再次角逐金鷹獎男主角。(取材自微博)