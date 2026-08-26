大方談與陳曉定情作…陳妍希認最愛「神鵰」 笑問：說這不犯法吧

陳妍希被讚展現了成熟女性最通透的模樣。(取材自微博)

女星陳妍希 近日在真人秀節目「我家那閨女」中，以真誠又帶著一絲幽默的姿態再次成為大眾焦點。節目中的「親媽鑑定報告」環節，當嘉賓拉宏桑詢問她最喜歡自己哪一部影視作品時，陳妍希毫不猶豫回答是2014年版的「神鵰俠侶」。面對周圍人的驚訝表情，她灑脫反問「講『神鵰俠侶』不犯法吧？」一句雲淡風輕的調侃，瞬間緩解氛圍。

陳妍希提起「神鵰俠侶」之所以引爆討論，是因為它不僅是陳妍希與前夫陳曉 的定情之作，更承載著她演藝生涯中最大的輿論風暴。

當年，她接下「小龍女」一角，因圓潤臉蛋與經典古典仙氣不盡相符，遭受全網鋪天蓋地的外貌嘲諷與「小籠包」惡搞標籤。一般大眾預期她會迴避這段尷尬歷史，甚至將代表作定格在青春無敵的「那些年，我們一起追的女孩」。

然而，陳妍希不避諱、不自證，坦言這部劇是自己用心演繹的成果，更放大了角色的童真與煙火氣。無懼舊事重提的態度迅速登上熱搜，網友們也紛紛給予正面評價。

有粉絲感嘆，「能笑著把曾經的箭化作現在的談資，這份鬆弛感真的太圈粉了」，也有路人觀眾表示讚許，「不再被外界標籤內耗，不迴避過往的真感情與爭議作品，展現了成熟女性最通透的模樣。」

2014年版的「神鵰俠侶」是陳妍希(右)與前夫陳曉的定情之作。(取材自微博)