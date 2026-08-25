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趙麗穎突發身體不適 已抵活動現場仍無法登台

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趙麗穎突發身體不適 已抵現場仍無法登台

記者陳穎／即時報導
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趙麗穎身體狀況亮紅燈。(摘自微博)
趙麗穎身體狀況亮紅燈。(摘自微博)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：趙麗穎原定出席品牌直播，卻因突發身體不適臨時取消登台。
  • 重點二：工作室表示她已抵達現場，經協調後決定讓她先安心休養。
  • 重點三：主持人馬銳透露她一度想硬撐上場，後因虛弱無法完成活動。

女星趙麗穎近年演藝事業持續攀升，工作邀約不斷，25日原定出席「認養一頭牛」品牌直播活動，卻在活動前突然身體不適，雖然人已經抵達現場，最後仍因身體狀況無法登台，臨時取消行程，讓守候直播的粉絲相當擔心。

趙麗穎工作室稍早發出聲明，表示她因「突發身體不適」，目前無法完成原訂活動，經團隊與品牌方緊急討論後，只能決定取消此次直播。工作室也向已經等待許久的粉絲致歉，並透露如果後續確定補播時間，將第一時間對外公布。

聲明中也特別感謝品牌方及粉絲的理解與支持，強調目前最重要的是讓趙麗穎安心休養。對此，「認養一頭牛」官方微博也迅速轉發工作室聲明，並留言送上祝福，希望趙麗穎好好休息，也讓關心她的粉絲稍微鬆了一口氣。

主持人馬銳隨後也在社群還原當天情況，透露原本流程是自己先登台主持約5分鐘，接著就由趙麗穎接棒。不過，由於主持期間無法查看手機，他起初一直以為趙麗穎正在後台準備登場。

直到開場約40分鐘後，馬銳發現情況不太對勁，導演組緊急通知他下台溝通，這才得知趙麗穎其實早已抵達現場，但身體狀況相當不舒服。馬銳透露，趙麗穎原本仍想撐著完成工作，因此先在車上休息、調整狀態，沒想到後來身體過於虛弱，已經無法負荷直播活動，最終只能放棄登台。

他也表示，趙麗穎即使身體不適仍試圖完成原定工作，讓人相當心疼，但考量健康狀況，最終取消活動才是最適當的決定。目前趙麗穎工作室並未進一步透露她具體身體狀況，後續是否安排補播活動，仍有待官方另行通知。

精華 FAQ

  • 她在活動前突然身體不適，雖然人已抵達現場，仍因狀況太差無法登台。工作室與品牌方緊急討論後，最後決定取消原訂直播，先以休養為優先。

  • 趙麗穎工作室發聲明表示，她因突發身體不適無法完成活動，向等待已久的粉絲致歉，並稱若後續確定補播時間會第一時間公布；品牌方也轉發聲明送上祝福。

  • 馬銳表示原本流程是他先主持約5分鐘，再由趙麗穎接棒，但他直到開場約40分鐘後才被通知下台溝通，才得知趙麗穎早已到場卻身體虛弱，最後無法負荷直播。

趙麗穎 微博

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