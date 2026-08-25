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被AI取代？ 實力派演員何冰：真人表演有溫度難複製

娛樂新聞組／綜合報導
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何冰不擔心AI會取代演員。(取材自微博)
何冰不擔心AI會取代演員。(取材自微博)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：何冰主演張謇題材劇，走訪南通故居深入揣摩人物。
  • 重點二：他讚張謇棄官經商、辦學濟民，展現超越身分擔當。
  • 重點三：談AI取代演員疑慮時，他強調真人表演的真實溫度。

大陸實力派男星何冰近日接受專訪時，談及主演歷史題材電視劇「江海潮生」幕後心得。此次他挑戰晚清實業家、狀元張謇，從一名「狀元下海經商」的特殊人生切入，深入詮釋這位一生致力於興辦實業、教育與公益的歷史人物。何冰坦言，自己最初了解張謇時只有驚訝，隨著研究深入，驚訝變成感動，最後則化為深深的尊敬。

揚子晚報報導，張謇出生於晚清，考中狀元後卻沒有走傳統仕途，而是選擇投身實業，先後創辦紗廠、學校等事業，並積極推動地方建設，讓南通逐漸發展成近代中國重要城市。何冰形容，能有機會演繹如此重量級人物，是演員難得的緣分，「沒道理不接，很幸運」。

為了更貼近角色，正式開拍前，何冰特別前往南通，走訪張謇故居濠南別業，親眼了解其留下的實業與公益版圖。最讓他感觸深刻的，是張謇將實業所得投入家鄉、改善民生的選擇。何冰認為，辦學、濟民及完善地方公共福利，原本並非一名商人的分內工作，但張謇卻主動承擔起這些責任，這種超越身分的擔當，正是角色最打動他的地方。

談到如何詮釋張謇，何冰表示，劇組主要依據歷史資料、一手文獻以及與張謇後人的交流，再結合自身對那個時代的理解，嘗試走進人物內心，而不是單純從歷史結果反推人物對錯。他希望觀眾看到的，不只是功成名就的張謇，更是面對時代選擇時，那個不斷思考、權衡與做出決定的人。

「江海潮生」同時集結王鷗、楊立新、郝平、海一天等實力派演員。何冰與王鷗繼「芝麻胡同」相隔7年再度飾演夫妻，他大讚對方演技更加成熟；與多年好友楊立新合作，則形容兩人「一個眼神、一句台詞的停頓」就能接住彼此的戲。

面對近年短影音、直播及AI快速改變演藝生態，何冰也有自己的看法。他認為，年輕演員透過短影音尋找機會，與過去跑龍套、客串小角色本質相同，都是演員摸索生存與發展的方式。

談到AI是否會取代演員，何冰則直言不必把AI視為「洪水猛獸」。在他看來，人的認知、表達方式以及不完美的缺點，都是獨一無二的，而真人表演最珍貴的正是這份真實與溫度。「人之所以為人，恰恰是因為我們真實存在缺點」，他認為，表演本質是人與人之間的情感傳遞，這份真實感是AI難以真正複製的。

精華 FAQ

  • 他在歷史題材電視劇「江海潮生」中飾演晚清實業家、狀元張謇，從其棄官經商、投身地方建設的人生路徑切入，詮釋人物如何兼顧實業、教育與公益。

  • 開拍前他特地前往南通，走訪張謇故居濠南別業，並參考歷史資料、一手文獻與後人交流，結合對時代背景的理解，盡量從人物內心而非結果來揣摩。

  • 他認為不必把AI視為洪水猛獸，因為人的缺點、認知與表達方式都獨一無二，真正珍貴的是表演中的情感傳遞與真實溫度，這是AI難以複製的。

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