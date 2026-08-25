認愛新歡挨批戀愛腦 彭小苒：能給安全感的不是男友

彭小苒七夕被拍到與圈外男子聚會後同回住處，（視頻截圖）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 彭小苒公開認愛圈外男友後，遭部分網友批評戀愛腦。

彭小苒公開認愛圈外男友後，遭部分網友批評戀愛腦。 重點二： 她在直播中致歉粉絲，並強調篩選伴侶會非常謹慎。

她在直播中致歉粉絲，並強調篩選伴侶會非常謹慎。 重點三：她認為真正的安全感來自存款與自己，不是男友。

因主演古裝劇「東宮」人氣大漲的36歲大陸女星彭小苒，近日被狗仔拍到在七夕當天和一名圈外男子回住處，事後彭小苒大方認愛，有人祝福，也有人指男子動作很猥瑣、像愣頭青，說她是戀愛腦。彭小苒近日在直播時回應此事，稱「姐姐已經快40歲了，在篩選男人這件事情上我一定會很謹慎」，還公開了她選擇另一半的條件，並稱真正能給她安全感的不是男友。

綜合媒體報導，彭小苒公開認愛之後，評論區卻炸開了鍋，有人祝福，有人脫粉，更有人擔憂她「戀愛腦」上頭，影響了事業節奏。面對洶湧討論，彭小苒近日在直播間主動聊起這場風波，開口第一句是對粉絲的歉意。她坦言，公開戀情讓部分粉絲感到傷心難過，她認為這是自己做得不夠好，沒有理由推脫，「你們無論是選擇告別、退群，還是留下來，我都支持，我感恩每一份喜歡。」

她在直播間裡主動回擊有人給她貼上的「戀愛腦」標籤。彭小苒說：「寶寶們，姐姐已經快40歲了，在篩選男人這件事情上我一定會很謹慎。」一句話讓彈幕瞬間刷屏。

她接著解釋，自己不是那種會被愛情沖昏頭腦的人，相反，年紀愈長，愈清楚自己要什麼，並稱「理想中的另一半，一定要有一顆強大的心臟，能托舉我、照顧我，而不是讓我去遷就或者犧牲。」

彭小苒並說，在她的人生排序裡，工作、戀愛、生活、家人朋友都很重要，她都認真對待、坦坦蕩蕩。「但真正能給到我安全感的，只有銀行卡裡的存款；真正能托底人生的，也只有我自己。」

她告誡粉絲，不要把希望寄託在任何人身上，這不是悲觀，而是清醒。至於未來是否會走入婚姻、成為妻子或母親，彭小苒說自己眼下沒有這個計畫，但不會排除可能性，「我會用更成熟、更智慧的方式面對人生。」

彭小苒反擊有人稱她是「戀愛腦」的說法。（取材自微博）