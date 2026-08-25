「愛情公寓」李金銘、李佳航16年後再同框 11秒視頻點閱破8億
大陸女星李金銘在停更三個月後突然更新動態，曬出與李佳航的線下聚餐搞怪合拍視頻，瞬間點燃全網回憶。網友們紛紛喊話「子喬快來啊」，彷彿回到了「愛情公寓」的青春記憶中。這條11秒短視頻迅速衝上熱搜，收穫百萬點讚，相關話題閱讀量超8億。
中華網報導，李金銘日前發布了一段與李佳航私下聚餐的合拍視頻。兩人互動隨性搞怪，沒有刻意編排的劇本，顯得鬆弛自然。李佳航動作熟練自帶喜感，李金銘笑容甜美靈動，與當年劇中的「張偉」和「美嘉」幾乎無差別。短短11秒的視頻輕鬆斬獲百萬點讚。
李佳航是「愛情公寓」中張偉（張益達）的扮演者，而李金銘則是陳美嘉的扮演者。兩人同框，被網友稱為「張偉和美嘉吃飯了」。評論區被「美嘉碰上張益達了，子喬快來啊」刷屏，網友們隔空喊話孫藝洲，熟悉的梗瞬間把人拉回追劇的夏天。
這次合體被讚「愛情公寓永遠在一起」，有網友調侃二人是否在廁所門口偶遇，再度感嘆經典群像劇的深厚情誼。同一角色的多年後重逢，讓大家感受到演員與角色早已溫柔共生，戲外友誼完好如初。
「愛情公寓」2009年開播，至今已過去整整16年，成為無數人的青春標配。一部經典作品的魅力不僅在於一時的熱播，還在於無需宣發、僅靠一次主演私下聚餐就能引爆全網熱議，喚醒一代人的集體記憶。大家真心期待未來能看到更多「愛情公寓」演員合體，讓這份「青春超長售後」延續下去。
她在停更3個月後，公開一段與李佳航線下聚餐的合拍短視頻。影片中兩人互動自然搞怪，沒有刻意劇本安排，迅速喚起觀眾對《愛情公寓》的回憶。 因為李金銘與李佳航分別是陳美嘉和張偉的扮演者，兩人同框讓網友瞬間想起經典角色與劇集情懷，短片很快拿下百萬點讚，相關話題閱讀量也突破8億。 它像一次沒有宣發的青春售後，證明劇中演員多年後仍保有默契與友誼，也讓觀眾看到經典群像劇的長尾影響力，並期待未來更多主演再度合體。
精華 FAQ
她在停更3個月後，公開一段與李佳航線下聚餐的合拍短視頻。影片中兩人互動自然搞怪，沒有刻意劇本安排，迅速喚起觀眾對《愛情公寓》的回憶。
因為李金銘與李佳航分別是陳美嘉和張偉的扮演者，兩人同框讓網友瞬間想起經典角色與劇集情懷，短片很快拿下百萬點讚，相關話題閱讀量也突破8億。
它像一次沒有宣發的青春售後，證明劇中演員多年後仍保有默契與友誼，也讓觀眾看到經典群像劇的長尾影響力，並期待未來更多主演再度合體。
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