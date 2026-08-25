我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

年末衝刺開跑 三生肖事業出頭、小財不斷

超市App價格暗藏玄機 同樣商品換個方式買更便宜

「愛情公寓」李金銘、李佳航16年後再同框 11秒視頻點閱破8億

娛樂新聞組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
李金銘（前）、李佳航（後）16年後再同框，掀回憶殺。（取材自微博）
李金銘（前）、李佳航（後）16年後再同框，掀回憶殺。（取材自微博）

大陸女星李金銘在停更三個月後突然更新動態，曬出與李佳航的線下聚餐搞怪合拍視頻，瞬間點燃全網回憶。網友們紛紛喊話「子喬快來啊」，彷彿回到了「愛情公寓」的青春記憶中。這條11秒短視頻迅速衝上熱搜，收穫百萬點讚，相關話題閱讀量超8億。

中華網報導，李金銘日前發布了一段與李佳航私下聚餐的合拍視頻。兩人互動隨性搞怪，沒有刻意編排的劇本，顯得鬆弛自然。李佳航動作熟練自帶喜感，李金銘笑容甜美靈動，與當年劇中的「張偉」和「美嘉」幾乎無差別。短短11秒的視頻輕鬆斬獲百萬點讚。

李佳航是「愛情公寓」中張偉（張益達）的扮演者，而李金銘則是陳美嘉的扮演者。兩人同框，被網友稱為「張偉和美嘉吃飯了」。評論區被「美嘉碰上張益達了，子喬快來啊」刷屏，網友們隔空喊話孫藝洲，熟悉的梗瞬間把人拉回追劇的夏天。

這次合體被讚「愛情公寓永遠在一起」，有網友調侃二人是否在廁所門口偶遇，再度感嘆經典群像劇的深厚情誼。同一角色的多年後重逢，讓大家感受到演員與角色早已溫柔共生，戲外友誼完好如初。

「愛情公寓」2009年開播，至今已過去整整16年，成為無數人的青春標配。一部經典作品的魅力不僅在於一時的熱播，還在於無需宣發、僅靠一次主演私下聚餐就能引爆全網熱議，喚醒一代人的集體記憶。大家真心期待未來能看到更多「愛情公寓」演員合體，讓這份「青春超長售後」延續下去。

精華 FAQ

  • 她在停更3個月後，公開一段與李佳航線下聚餐的合拍短視頻。影片中兩人互動自然搞怪，沒有刻意劇本安排，迅速喚起觀眾對《愛情公寓》的回憶。

  • 因為李金銘與李佳航分別是陳美嘉和張偉的扮演者，兩人同框讓網友瞬間想起經典角色與劇集情懷，短片很快拿下百萬點讚，相關話題閱讀量也突破8億。

  • 它像一次沒有宣發的青春售後，證明劇中演員多年後仍保有默契與友誼，也讓觀眾看到經典群像劇的長尾影響力，並期待未來更多主演再度合體。

上一則

星二代邱以太「通靈」被孤立 曝來美求學當獨行俠

下一則

劉真離世6年…辛龍罕見曬父女日常 親吐1句話感動網友

延伸閱讀

王傳君唱rap播「愛情公寓」畫面 被解讀十餘年恩怨和解

王傳君唱rap播「愛情公寓」畫面 被解讀十餘年恩怨和解
新劇殺青 李現重遊「有風」古鎮 網：「謝總」回家了

新劇殺青 李現重遊「有風」古鎮 網：「謝總」回家了
張婧儀踉蹌 李現反射性伸手想扶…獲讚「真正紳士」

張婧儀踉蹌 李現反射性伸手想扶…獲讚「真正紳士」
鍾麗緹合體林志穎「復刻16年前同框照」網：只有女兒長大了

鍾麗緹合體林志穎「復刻16年前同框照」網：只有女兒長大了

熱門新聞

康康(左)邀7歲女兒Alyssa同台飆唱。圖／麗星郵輪提供

全場融化…康康7歲愛女萌翻 吐槽沈玉琳、黃鐙輝不要臉

2026-08-18 13:04
劉嘉玲曬出梁朝偉開車一起外出的照片。圖／摘自carinalau1208 IG

梁朝偉現身車聚「神獸級」保時捷跑山 載劉嘉玲的是另一台

2026-08-22 21:33
妮可基嫚近期親吐婚姻真相。路透

妮可基嫚19年婚姻告結親吐真實心聲 苦嘆「世事不公」

2026-08-17 14:14
謝玲玲(右)離婚後仍和「前婆婆」林余寶珠關係密切。（取材自IG）

王祖賢當小三鬧離婚 婆婆怒挺大咖女星 31年後仍是「永遠媳婦」

2026-08-22 19:29
黃西田與女兒黃露瑤、陳慧娥（阿娥）與女兒林吟蔚。圖／台視提供

不想承認爸爸是黃西田 黃露瑤：真的很想撕掉這個標籤

2026-08-16 16:59
謝霆鋒二兒子Quintus（謝振南）亮相排球賽場。（取材自微博）

謝霆鋒次子曝近照 網：眉眼根本張柏芝、神韻像爸

2026-08-16 02:26

超人氣

更多 >
很多人第一步就做錯 水煮花椰菜把握一關鍵「營養不流失」

很多人第一步就做錯 水煮花椰菜把握一關鍵「營養不流失」
退休後想增加收入 不一定要打工 這6種賺錢方法更靈活

退休後想增加收入 不一定要打工 這6種賺錢方法更靈活
美國人海外躺平養老 中國等亞洲國家最便宜 僅需這數

美國人海外躺平養老 中國等亞洲國家最便宜 僅需這數
越來越多美國屋主受不了黴菌問題而將建商告上法院

越來越多美國屋主受不了黴菌問題而將建商告上法院
省下不少學費 全美這10所大學獎助學金最易申請

省下不少學費 全美這10所大學獎助學金最易申請