「愛情公寓」李金銘、李佳航16年後再同框 11秒視頻點閱破8億

李金銘（前）、李佳航（後）16年後再同框，掀回憶殺。（取材自微博）

大陸女星李金銘在停更三個月後突然更新動態，曬出與李佳航的線下聚餐搞怪合拍視頻，瞬間點燃全網回憶。網友們紛紛喊話「子喬快來啊」，彷彿回到了「愛情公寓」的青春記憶中。這條11秒短視頻迅速衝上熱搜，收穫百萬點讚，相關話題閱讀量超8億。

中華網報導，李金銘日前發布了一段與李佳航私下聚餐的合拍視頻。兩人互動隨性搞怪，沒有刻意編排的劇本，顯得鬆弛自然。李佳航動作熟練自帶喜感，李金銘笑容甜美靈動，與當年劇中的「張偉」和「美嘉」幾乎無差別。短短11秒的視頻輕鬆斬獲百萬點讚。

李佳航是「愛情公寓」中張偉（張益達）的扮演者，而李金銘則是陳美嘉的扮演者。兩人同框，被網友稱為「張偉和美嘉吃飯了」。評論區被「美嘉碰上張益達了，子喬快來啊」刷屏，網友們隔空喊話孫藝洲，熟悉的梗瞬間把人拉回追劇的夏天。

這次合體被讚「愛情公寓永遠在一起」，有網友調侃二人是否在廁所門口偶遇，再度感嘆經典群像劇的深厚情誼。同一角色的多年後重逢，讓大家感受到演員與角色早已溫柔共生，戲外友誼完好如初。

「愛情公寓」2009年開播，至今已過去整整16年，成為無數人的青春標配。一部經典作品的魅力不僅在於一時的熱播，還在於無需宣發、僅靠一次主演私下聚餐就能引爆全網熱議，喚醒一代人的集體記憶。大家真心期待未來能看到更多「愛情公寓」演員合體，讓這份「青春超長售後」延續下去。