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「主角」內訌？ 韓沛穎直播失控 爆「劉浩存14歲跟某導」

娛樂新聞組／綜合報導
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韓沛穎在「主角」中飾演女二「楚嘉禾」。(取材自微博)
韓沛穎在「主角」中飾演女二「楚嘉禾」。(取材自微博)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：韓沛穎直播失控，爆料劉浩存「14歲跟某導」
  • 重點二：她抱怨戲分遭刪減，並指控自己拍攝受不公平對待。
  • 重點三：劉浩存工作室發律師聲明，要求刪文並保留追責。

大陸女星韓沛穎近期因出演熱播劇「主角」女二「楚嘉禾」受到關注，沒想到24日凌晨卻在直播中情緒潰堤，不僅抱怨戲分遭大量刪減，還在網友追問同劇女主劉浩存相關話題時，脫口「14歲就跟了某導演」，引發外界質疑涉及影射及散播不實訊息。事件迅速延燒後，韓沛穎緊急公開道歉，劉浩存工作室則同步祭出律師聲明。

韓沛穎當時因談及工作上的不滿，情緒相當激動。網友留言詢問劉浩存的相關八卦，她不僅沒有迴避，反而說出「14歲就跟某導了」，還叫網友自行查找。相關直播片段很快被截圖、錄影並在網路流傳，爭議迅速升溫。面對留言區提醒「不要亂講」，她一度改口稱自己「沒扯任何藝人」，但前後說法仍引發討論。

這場風波也牽扯同劇演員王曉晨。王曉晨日前受訪時稱讚劉浩存拍攝「被潑菜」戲分相當敬業，相關說法卻被部分網友解讀為劉浩存頻繁NG，導致飾演潑菜者的韓沛穎反覆拍攝。韓沛穎對此顯然不滿，轉發相關採訪並發文質問，「潑了一下午，請問幾件衣服？」要求王曉晨回應。

除了演員間的爭議，韓沛穎也在直播中談及工作遭遇，透露另一部作品「楊門女將」的重要戲分遭大幅刪減，認為自己拍攝期間受到不公平待遇，甚至一度揚言要公開「主角」完整劇本。面對網友勸阻，她反問，「被欺負了還不能講嗎？」

事件發酵後，韓沛穎隔日公開致歉，稱因工作壓力過大導致直播失控，強調無意針對或貶低劉浩存。不過，劉浩存工作室仍發布律師聲明，指相關言論涉及不實內容，已損害劉浩存名譽，要求平台刪除相關內容，並保留追究法律責任的權利。

據悉，畢業於中央戲劇學院播音主持專業的韓沛穎，曾獲世界小姐地方賽區才藝冠軍。2022年憑「少年派2」正式參與電視劇。此次在「主角」中與劉浩存上演精采對手戲，將角色的嫉妒與挣扎演繹得淋漓盡致，成為近期頗具話題度的新生代小花。

「主角」女一劉浩存被影射「14歲就跟了某導演」。(取材自微博)
「主角」女一劉浩存被影射「14歲就跟了某導演」。(取材自微博)

精華 FAQ

  • 她在情緒失控時談到戲分被刪，並回應網友時脫口提及劉浩存「14歲就跟某導」等說法，因內容涉及影射與可能的不實指控，迅速在網路上發酵。

  • 除了韓沛穎與劉浩存外，王曉晨受訪稱讚劉浩存演出敬業，也被部分網友解讀成影射韓沛穎反覆重拍，韓沛穎因此轉發採訪並公開質問對方。

  • 韓沛穎隔日公開道歉，表示因工作壓力大才失控，強調無意貶低劉浩存；但劉浩存工作室仍發律師聲明，要求刪除相關內容並保留法律追訴權。

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