手滑？表態？ 疑陳飛宇母陳紅「關注熱巴秒取關」被揪出

迪麗熱巴（左）與陳飛宇（右）的緋聞近日傳得沸沸揚揚。(取材自微博)

娛樂圈一個小動作，往往就能掀起一場熱議。大陸女星迪麗熱巴 與男星陳飛宇近期緋聞不斷，24日又因一則「疑似陳飛宇媽媽取關迪麗熱巴」消息登上熱搜。網友發現，一個被外界認為是陳飛宇母親、演員兼製片人陳紅的帳號，疑似短暫關注迪麗熱巴後，約3分鐘便取消關注，這個看似不起眼的動作引發各種猜測。

據網友截圖顯示，8月24日下午，一個擁有近70萬粉絲、被外界推測為陳飛宇母親、演員陳紅的帳號，先是點擊關注了迪麗熱巴的官方微博 ，但短短3分鐘後便迅速取消關注。儘管這一舉動時間極短，但仍被眼尖網友截圖傳播，「長輩表態」、「陳紅取關」等話題隨之引發熱議。

此事件會引發巨大輿論反應，原因在於熱巴、陳飛宇近期持續被傳出緋聞。此前有狗仔爆料稱兩人感情穩定且快要見家長，再加上該帳號早在今年6月就曾點讚過迪麗熱巴的美照，部分吃瓜群眾因此解讀為長輩認可甚至暗示戀情。不過，許多理性網友和粉絲也指出疑點，包括該帳號並無微博官方認證，是否為陳紅本人持用從未獲證實；且在社交平台上瀏覽時「手滑誤點」隨後取消屬常見操作，甚至連流傳的截圖真實性都有待考證。

另有不少網友對熱搜詞條僅標註「陳飛宇媽媽」表示不滿，紛紛發聲強調陳紅的演藝成就與資深製片人身分，不該在討論中被簡化為緋聞背景。截至目前，迪麗熱巴與陳飛宇雙方工作室均未對此作正面回應。