同父不同命…竇佳嫄自曝斷聯竇唯20年 網：王菲賭贏了

在訪談中，竇佳嫄說，20歲之前，她和竇唯幾乎處於零溝通的狀態，短信很少往來，見面更是奢望。(視頻截圖)

AI摘要 文章摘要整理： 竇佳嫄在播客中透露與竇唯20年斷聯，引發外界拿她與同父異母姊姊竇靖童對比，也讓王菲當年獨力扶養女兒的選擇再度受到討論。

同是一個父親的兩個女兒，長大後的生活卻呈現出天差地別的景象。最近，中國搖滾音樂人竇唯罕見登上熱搜。這一次無關新作品、無關舞台，而是小女兒竇佳嫄在一檔播客節目裡，自曝20年斷聯父親。不少網友說，這次曝光也讓人看懂竇唯前妻王菲 的明智選擇，並翻出了多年前的一句評價，「王菲賭贏了」。

自媒體網易號「娛說瑜悅」報導，竇佳嫄2002年出生，是竇唯與第二任妻子高原的女兒。她兩歲時父母離婚，此後跟隨母親生活。她透露，20歲前與竇唯幾乎沒有溝通，短信很少，見面更少，甚至從未叫過竇唯「爸爸」。

報導說，真正的轉機出現在她20歲生日。長期少有聯繫的竇唯突然送上生日祝福及微信 紅包，讓她十分意外。她告訴母親高原後，高原當場落淚。不過，竇佳嫄坦言，20年的空白並未因此消失，父女關係仍難以迅速修復。

報導指出，竇佳嫄的經歷也被拿來與同父異母姊姊竇靖童比較。竇靖童是竇唯與王菲的女兒，父母離婚後由王菲照顧。王菲並未切斷女兒與父親一方的聯繫，竇靖童也曾與竇唯及祖父竇紹儒合作音樂。2026年綜藝節目「歌手」總決賽期間，竇靖童透露父母都觀看比賽並發消息為她打氣。

據報導，相比之下，竇佳嫄的成長經歷較為坎坷。她曾透露，童年受到網路負面言論影響，12歲時被診斷患有較嚴重的情感障礙和精神疾病，並曾三次進入ICU搶救。

報導說，竇佳嫄的剖白曝光後，引發網友熱議。不少網友翻出了多年前的一句評價，「王菲賭贏了」。當年王菲與竇唯離婚時，外界並不看好她獨自帶走竇靖童的決定。可回頭看，王菲用20年時間證明了一件事，她不僅把女兒帶大了，還把女兒帶成了一個自信、有才華的年輕人。