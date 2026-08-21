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肖戰七夕夜打造香江「痛城」 粉絲「自拍桿森林」太誇張

娛樂新聞組／綜合報導
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肖戰現身香港尖沙咀。（取材自微博）
肖戰現身香港尖沙咀。（取材自微博）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：肖戰七夕夜現身香港K11 MUSEA，吸引數萬粉絲到場。
  • 重點二：現場自拍桿密集成「森林」，連港媒與海外網友都震驚。
  • 重點三：他以粵語互動並貼心備妥防暑物資，展現暖心一面。

2026年8月19日七夕夜，男星肖戰以YSL護膚全球代言人身分現身香港尖沙咀K11 MUSEA，現場除肖戰是全場焦點，還有一個「名場面」是數萬粉絲高舉自拍桿的「自拍桿森林」，相關視頻還傳到海外，場面壯觀到讓海外粉絲也驚嘆誇張。由於人潮實在太多，網傳TVB記者也沒能擠入內場，活動盛況也讓肖戰登上多家港媒頭條，有港媒感嘆尖沙咀在七夕夜變成「肖戰痛城」。

這場活動吸引數萬粉絲到場，主要原因是肖戰自2019年以來極少出席公開線下商業活動，而這也是他新劇「十日終焉」殺青後的首次公開亮相，吸引大量粉絲從各地奔赴。粉絲為拍到偶像各顯神通，粉絲們紛紛舉起了一個比一個長的自拍桿，多到把肖戰的臉都擋住了，只能透過桿縫看大屏，其中有人帶1.8米超長自拍桿「參戰」，還有人就地取材用雨傘高舉手機，粉絲穿紅色應援服、舉紅旗，維港旁匯成一片「紅海」。

肖戰現身香港尖沙咀，現場全是粉絲高舉的各種自拍桿。（取材自微博）
肖戰現身香港尖沙咀，現場全是粉絲高舉的各種自拍桿。（取材自微博）

粉絲們高舉自拍桿拍肖戰的壯觀場面還傳到了海外，尤其是泰國和日本的粉絲，海外粉絲和網友戲稱為「自拍桿森林」，驚嘆「自拍桿比摘芒果的桿子還長」還上了熱搜。有粉絲戲稱這是「自拍桿發布會」，感嘆巨星排面；也有人吐槽自拍桿太多擋住視線，後面的人除了桿子啥也看不見。

港媒則用「萬人空巷逼爆星光大道」、「前所未見」來形容當場盛況，由於TVB的新聞報導畫面全程都是人群外圍或遠處鏡頭，零近身畫面，網傳TVB的記者也因人太多擠不進場內，只能在場外報導，「媒體擠不進去」的反差畫面直接成了全網爆笑的熱哏，「看得出來TVB也沒擠進去」一度上了熱搜。

肖戰用粵語說「大家好，我系肖戰」，應允「以後多啲嚟香港」，並向粉絲說「感覺你們已經把這一片天空都染紅了」，希望無論過多久都能記得當下維港相聚的這一刻。當天高溫攝氏33度，肖戰為久候粉絲準備了冰塊、降溫貼、礦泉水、藿香正氣水甚至工業冷風機，讓粉絲直呼暖心。

肖戰現身香港尖沙咀，現場粉絲高舉的大批自拍桿擋住了肖戰的臉。（取材自微博）
肖戰現身香港尖沙咀，現場粉絲高舉的大批自拍桿擋住了肖戰的臉。（取材自微博）

精華 FAQ

  • 他以YSL護膚全球代言人身分現身香港尖沙咀K11 MUSEA，屬於品牌商業活動，也是他自2019年以來少見的公開線下亮相，因此吸引大量粉絲專程前往。

  • 因為到場粉絲數量極多，大家為了拍到肖戰紛紛高舉自拍桿，甚至有人帶1.8米超長自拍桿或用雨傘撐手機，遠看像一整片桿子密林，畫面十分誇張。

  • 他以粵語向粉絲打招呼，承諾以後多來香港，並感謝大家把天空染紅；同時還準備冰塊、降溫貼、礦泉水、藿香正氣水與工業冷風機，幫粉絲消暑。

香港 肖戰

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