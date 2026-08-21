「連續劇」持續6年…沈騰又忘了扶她？ 楊冪小跑步追上去

沈騰(右)老是忘了扶楊冪(左)。（取材自微博）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 2026年8月20日發布會上，沈騰又沒扶穿高跟鞋的楊冪。

2026年8月20日發布會上，沈騰又沒扶穿高跟鞋的楊冪。 重點二： 楊冪這次改用小跑追上，反手穩穩挽住沈騰手臂離場。

楊冪這次改用小跑追上，反手穩穩挽住沈騰手臂離場。 重點三：兩人六年來的扶不扶互動再登熱搜，被稱內娛長壽喜劇IP

2026年8月20日，沈騰在享界G9發布會離場時又一次「忘記」扶穿高跟鞋的楊冪 ，這次楊冪沒有原地等待，反而一路小跑追上，並反手穩穩地挽住他的手臂。沈騰忘記扶楊冪的「連續劇」已經持續6年，這一幕讓已經追了6年的網友戲稱是楊冪「反向攙扶」，將兩人這場「扶不扶」系列推向了最新反轉篇，也有網友調侃「沈騰：躲了六年，還是被逮住了。」

8月20日上台前， 楊冪特意提醒沈騰「二舅扶我一下」，說自己穿高跟鞋擔心滑倒，沈騰拍胸脯滿口答應。但據現場視頻，發布會結束後，沈騰自顧自快步離場，被網友稱是又一次將穿著高跟鞋的楊冪落在身後，又一次把約定拋到腦後。

不過這次楊冪沒有尷尬等待，也沒有像往年那樣伸出懸在半空的手不知所措，而是踩著高跟鞋一路小跑追上去，主動反手穩穩挽住沈騰的胳膊一同離場，臨走前還不忘與觀眾揮手打招呼。

沈騰多年忘扶楊冪，這次楊冪一個小跑追上去，主動挽住沈騰的手臂。（取材自微博）

相關視頻和「沈騰又忘扶楊冪了」話題隨即霸榜微博 熱搜。據網友說，這場「扶不扶」連續劇的源頭要追溯到2020年，當時兩人同台，楊冪穿著10cm高跟鞋提前請沈騰攙扶，沈騰滿口答應，結果上台後徑直離開，把穿高跟鞋的楊冪獨自留在原地。楊冪懸在半空的手和尷尬的表情，意外出圈成為經典名場面。從此之後，每年兩人同台，「沈騰會不會扶楊冪」都成了固定節目。

接下來的幾年，沈騰進入「補償模式」：2023年扶得很用力，被笑稱「像在帶楊冪蹦迪」；2025年更離譜，沈騰緊張到同手同腳，反被楊冪穩穩扶住。2026年2月的微博之夜，沈騰從觀眾席彈射式衝刺上台攙扶楊冪，一度被視作這場六年連續劇的「完美終章」。

沒想到「終章」之後還有續集，這次楊冪一路小跑主動挽住沈騰，兩人默契像是排練過的喜劇橋段。這段持續6年的互動早已成了微博之夜等場合的固定節目，被網友戲稱為「內娛最長壽喜劇IP『年年扶』。」楊冪這一挽，挽住的不只是沈騰的手臂，還有這段長達6年的內娛喜劇記憶，以及兩人毫無營業痕跡的鬆弛互動，被評價為「熟人局天花板的化學反應」。

沈騰多年忘扶楊冪，這次楊冪一個小跑追上去，主動挽住沈騰的手臂。（取材自微博）