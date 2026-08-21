馮紹峰帶兒逛影城 最帥父子背影神似 五官像媽媽…

馮紹峰。(取材自微博)

大陸女星趙麗穎 7年前和「蘭陵王」馮紹峰 閃婚，生下一子「想想」，但5年前宣布婚姻畫下句點；七夕當天有民眾直擊馮紹峰一個人帶「想想」到北京環球影城 ，馮紹峰牽兒子上樓梯，大展父愛，而馮紹峰過去傳出新交的素人女友則沒出現。

綜合媒體報導，當天馮紹峰穿著黑色短袖短褲，戴著帽子和口罩，無工作人員隨行，遊客形容背影「很年輕」；「想想」也是穿短袖短褲，背影跟爸爸極神似，被讚最帥父子。

報導指出，馮紹峰全程緊牽兒子的手一同爬樓梯，在哈利波特商店俯身陪孩子挑選紀念品；孩子玩累後，他直接蹲下讓兒子坐在自己腿上休息，眼神始終專注。

7歲的「想想」身高已超過爸爸腰部，不少網友感嘆「一轉眼就這麼大了」，「誰懂啊，我還在看『知否』」。路透畫面中，孩子圓臉、高鼻梁，五官輪廓被指與媽媽趙麗穎極為相似，被形容為「趙麗穎生了一個自己」。

5年前兩人官宣離婚，去年狗仔拍到緬甸裔台灣籍導演趙德胤頻繁出入趙麗穎家，還獨自帶趙麗穎兒子「想想」外出，引來外界推測兩人交往中，但趙麗穎沒承認。至於馮紹峰近年常被拍身邊有個長髮固定女友，互動相當自然。

馮紹峰在哈利波特商店俯身陪孩子挑選紀念品。(取材自微博)