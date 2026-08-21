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馮紹峰帶兒逛影城 最帥父子背影神似 五官像媽媽…

娛樂新聞組／綜合報導
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馮紹峰。(取材自微博)
馮紹峰。(取材自微博)

大陸女星趙麗穎7年前和「蘭陵王」馮紹峰閃婚，生下一子「想想」，但5年前宣布婚姻畫下句點；七夕當天有民眾直擊馮紹峰一個人帶「想想」到北京環球影城，馮紹峰牽兒子上樓梯，大展父愛，而馮紹峰過去傳出新交的素人女友則沒出現。

綜合媒體報導，當天馮紹峰穿著黑色短袖短褲，戴著帽子和口罩，無工作人員隨行，遊客形容背影「很年輕」；「想想」也是穿短袖短褲，背影跟爸爸極神似，被讚最帥父子。

報導指出，馮紹峰全程緊牽兒子的手一同爬樓梯，在哈利波特商店俯身陪孩子挑選紀念品；孩子玩累後，他直接蹲下讓兒子坐在自己腿上休息，眼神始終專注。

7歲的「想想」身高已超過爸爸腰部，不少網友感嘆「一轉眼就這麼大了」，「誰懂啊，我還在看『知否』」。路透畫面中，孩子圓臉、高鼻梁，五官輪廓被指與媽媽趙麗穎極為相似，被形容為「趙麗穎生了一個自己」。

5年前兩人官宣離婚，去年狗仔拍到緬甸裔台灣籍導演趙德胤頻繁出入趙麗穎家，還獨自帶趙麗穎兒子「想想」外出，引來外界推測兩人交往中，但趙麗穎沒承認。至於馮紹峰近年常被拍身邊有個長髮固定女友，互動相當自然。

馮紹峰在哈利波特商店俯身陪孩子挑選紀念品。(取材自微博)
馮紹峰在哈利波特商店俯身陪孩子挑選紀念品。(取材自微博)

精華 FAQ

  • 他是在七夕當天被拍到，獨自帶著7歲的兒子想想到北京環球影城遊玩，沒有工作人員隨行，整體畫面顯得低調而自然。

  • 報導指出，他一路緊牽兒子的手爬樓梯，還在哈利波特商店俯身陪孩子挑紀念品；孩子玩累後，他甚至蹲下讓兒子坐在腿上休息。

  • 因為路透畫面中，想想的圓臉與高鼻梁被指和趙麗穎非常相像，甚至有人形容像是趙麗穎生了個自己，也讓離婚後的家庭話題再度被討論。

馮紹峰 趙麗穎 環球影城

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