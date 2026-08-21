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張雅琪陸綜「中餐廳」翻車 為何成為姚安娜的貴人？

娛樂新聞組╱綜合報導
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「中餐廳10」中的張雅琪。(視頻截圖)
「中餐廳10」中的張雅琪。(視頻截圖)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：張雅琪在《中餐廳10》表現引發爭議，網友質疑其工作態度。
  • 重點二：姚安娜舊片段被翻出，認真做事形象意外獲得大量好感。
  • 重點三：真人秀對比效應明顯，張雅琪翻車反讓姚安娜成為話題焦點。

陸綜真人秀「中餐廳10」近期播出後，張雅琪因節目表現引發大量討論，沒想到意外帶紅了姚安娜。網友重新翻出姚安娜參加「中餐廳5」的舊片段，對照兩人在節目中的工作態度，甚至出現「真公主無公主病」的評價，讓姚安娜意外翻紅。

根據網易號文章描述，張雅琪在「中餐廳10」中的表現受到部分觀眾質疑，相關討論甚至延伸至她是否認真工作的問題。湖南衛視則透過書面郵件回應網友，稱張雅琪「履職態度端正，整季錄製過程認真付出、積極履職」，並肯定節目團隊合作氛圍。

不過，網路質疑並未因此平息。有網友認為，節目播出內容已足以讓觀眾自行判斷；加上節目組曾撤下張雅琪相關主海報，以及節目營業額呈現爭議等話題，使相關討論持續延燒。

反觀姚安娜，網友重新觀看她參加「中餐廳5」的畫面後，發現她雖然一開始對廚房工作陌生，甚至曾把小蔥認成韭菜、把剁椒認成蘿蔔，卻願意從頭學起。面對活蝦，她起初明顯害怕，熟悉後卻越做越俐落，還自嘲成了「沒有感情的殺蝦機器」。

當時「中餐廳」工作量不小，嘉賓需要親自處理不少餐務。姚安娜即使腰痠、喊著回家要針灸，手上的工作卻沒有停下來。她也不需要別人催促，看到其他嘉賓忙不過來便主動幫忙。寧靜觀察她幾天後感嘆：「你不像是嬌生慣養的女孩。」

更讓網友印象深刻的是，姚安娜當時負責前台及財務工作，仍經常綁起頭髮到後廚幫忙；帳目方面也能清楚整理收支。網友因此認為，同樣是新人、同樣具有背景，姚安娜展現出的工作態度卻截然不同。

姚安娜近年也嘗試從配角累積演藝經驗，在「去有風的地方」等作品中逐步增加曝光。如今因張雅琪引發的討論，意外讓她過往在「中餐廳5」的表現重新受到關注。

一場真人秀爭議，意外成了另一位藝人的翻紅契機。對明星而言，觀眾最終記住的往往不是精心設計的人設，而是真實鏡頭下的工作態度。張雅琪的爭議仍在發酵，姚安娜卻因此收穫一波好感，正印證了網友那句話：「人這一輩子，真的不知道誰會旺自己。」

姚安娜當年參加「中餐廳5」的片段。(視頻截圖)
姚安娜當年參加「中餐廳5」的片段。(視頻截圖)

精華 FAQ

  • 主要是她在節目中的表現遭部分觀眾質疑，甚至延伸到是否認真工作等討論；加上節目組後續的海報調整與營業額爭議，讓話題持續發酵。

  • 因網友回看她參加《中餐廳5》的舊片段後，發現她雖然對廚房工作陌生，卻願意從頭學起，做事積極又主動，因此被重新評價為認真負責。

  • 她曾把小蔥認成韭菜、把剁椒認成蘿蔔，但仍努力學習；即使腰痠也不停工，還會主動幫忙、整理帳目，展現出不怕累的工作態度。

姚安娜

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