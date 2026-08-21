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任重官宣孫驍驍懷二胎 曬全家福、四口之家甜蜜爆棚

娛樂新聞組／即時報導
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8月20日，任重在社交平台放出家庭短片，同時官宣了二胎喜訊。（取材自微博）
8月20日，任重在社交平台放出家庭短片，同時官宣了二胎喜訊。（取材自微博）

8月20日，一向對私生活極為低調的任重，在結婚紀念日這天罕見放出家庭短片，視頻不僅首度曝光了3歲女兒「嘻姐」的正面， 還首度公開宣讀妻子孫驍驍的手寫表白信並當場落淚，同時官宣了二胎喜訊。

任重在社交平台曬出一家三口與B超影像的合影，首次主動公開宣布孫驍驍懷上二胎。任重在文中稱二胎「是意外的驚喜，也是我們共同的期待。」並向孫驍驍表達了感謝，「辛苦了老婆，讓我在幸福的日子裡又多了份寶貴的禮物。」

視頻還記錄下他讀孫驍驍手寫信時哽咽的場面，孫驍驍在信中坦言「生第一胎是對生命的尊重，願意再生一個，則是對老公和婆家的肯定。」讓網友感嘆，信中沒有華麗的辭藻，但這封信遠比任何劇本都更動人，因為它寫滿了婚姻裡樸素的「互相看見」。

任重和孫驍驍低調過日子。（取材自微博）
任重和孫驍驍低調過日子。（取材自微博）

許久未公開露面的孫驍驍素顏出鏡，身著簡約寬鬆穿搭，狀態鬆弛。照片中「1+1=4」的字樣，正式宣告這個幸福的三口之家即將升級為四口之家。

任重與孫驍驍的結合起初並不被外界看好，甚至伴隨著大量爭議。2019年，兩人因合作話劇「奈何」相識相戀，同年七夕被拍到同看話劇，戀情隨之曝光，之後二人全程低調。當時，孫驍驍正因與主持人李響長達八年的戀情、李響多次被求婚未果而備受關注，與任重在一起後，網上唱衰聲一片。

七年來，任重為了家庭從北京遷居重慶，立下「拍戲離家不超過三天」的規矩；孫驍驍則完全淡出演藝圈。2023年，女兒「嘻姐」出生，兩人多次被網友偶遇在街邊吃小麵、帶娃遛彎，直到2025年，任重才在一次採訪中首次鬆口承認自己已婚已育。此前網傳41歲的孫驍驍備孕二胎，如今被任重官宣證實，47歲的任重即將再次當爸。

精華 FAQ

  • 他罕見放出家庭短片，首度曝光3歲女兒正面，也公開一家三口與B超影像合照，正式宣布孫驍驍懷上二胎，家庭將從3口升級為4口。

  • 她在信中強調生第一胎是對生命的尊重，願意再生一個則是對老公和婆家的肯定。文字樸實卻真誠，被認為寫出婚姻裡互相看見的溫度。

  • 兩人2019年因話劇結緣並低調交往，當時外界並不看好。婚後任重為家庭搬到重慶，還訂下拍戲離家不超過3天的規矩，孫驍驍則淡出演藝圈。

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