田曦薇不只雪中親胡一天 還開口「可以睡一起啊」

田曦薇（左）主動獻吻胡一天，上演火熱床戲。(圖／iQIYI愛奇藝國際版提供)

由田曦薇、胡一天主演的青春愛情劇「天才，女友」迎來大結局，劇中田曦薇飾演的林知夏原本只懂讀書研究，面對感情更是一竅不通，靠近江逾白（胡一天飾）就心跳加速，還一度以為自己生病。沒想到兩人互表心意後，她突然判若兩人，不僅在雪中主動獻吻，還留男友過夜，甚至一路走到主動求婚。

其中雪中一吻成為兩人感情的重要轉折，漫天飛雪中，林知夏踮起腳尖吻向江逾白，並告白「我喜歡你」，兩人20公分身高差也讓畫面格外吸睛。另一場戲則是林知夏留江逾白過夜，面對準備打地鋪的男方，她直接說：「我們不是男女朋友嗎？可以睡一起啊！」讓江逾白當場愣住。兩人最後雖只是相擁入睡，曖昧氣氛仍讓觀眾印象深刻。

到了大結局，林知夏更主動向江逾白求婚，讓這段從校園走向成年的戀情圓滿落幕。

除了男女主角感情線，劇中兄妹互動也成為亮點。飾演林知夏哥哥的鄔家楷戲裡是寵妹哥哥，得知妹妹與江逾白同住後，立刻把「親哥雷達」開到最大，直接將男方趕回家。田曦薇透露，兩人不少鬥嘴戲都是現場發揮，笑說鄔家楷「天生就是當哥哥的料」。

田曦薇也透露，播出後收到不少觀眾分享求學時被排擠、不被家人理解的經歷，因此想鼓勵大家：「人生沒有標準答案」，希望每個人都能堅持自己，總有一天會遇到真正懂自己的人。

田曦薇（左）與胡一天在劇中有許多曖昧名場面。(圖／iQIYI愛奇藝國際版提供)