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58歲那英生圖腰腹緊緻、美腿吸睛 網友直呼「說39歲都信」

娛樂新聞組／即時報導
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那英的排練畫面。(取材自微博)
那英的排練畫面。(取材自微博)

58歲的那英近日因備戰北京演唱會，一組彩排路透與健身照刷屏全網。她緊致挺拔的身形、俐落的腰腹線條，被網友直呼「這狀態說39歲我都信」。而她堅持普拉提(Pilates)運動快十年，高強度的訓練計畫公開也驚呆了眾多網友。

彩排生圖中她穿短褲配修身長袖，雙腿纖細筆直、腰腹緊致，肩背舒展挺拔，穿簡單私服也能撐起氣場，被網友稱為「身材管理天花板」。

那英在一場訪談中自曝堅持普拉提近十年，「很上癮」。在備戰巡演期間她更加碼魔鬼訓練，「一三五普拉提、二四六擼鐵，，練力量和緊致」。跑步是她的生活習慣，每次至少7公里起步，戶外爬山、匹克球也是她感興趣的運動選項。有粉絲調侃：「那姐不是在健身房，就是在去健身房的路上。」

那英並非只做短期訓練，她從快50歲起就制定了鍛鍊規畫，至今已堅持近十年。在綜藝「花兒與少年」中，她身為最年長嘉賓在爬山卻衝在最前，提到這段過往時她興奮的說「我嗖嗖嗖往上」，體力仍然完勝許多年輕人。

2026年「我來，因為你在」巡回演唱會主打全程全開麥、無修音，單場120分鐘，對核心力量與肺活量要求極高。所以那英在備戰階段特別加入體能特訓環節，將健身、有氧運動與聲樂訓練相結合，以應對演唱會的強度。這也是她繼2019年後時隔七年再次舉辦巡迴演唱會。

那英展現好身材。(取材自微博)
那英展現好身材。(取材自微博)

那英展現好身材。(取材自微博)
那英展現好身材。(取材自微博)

精華 FAQ

  • 因為她在北京演唱會備戰期間流出的彩排與健身照，展現出緊緻腰腹、纖細長腿和挺拔肩背，整體狀態十分年輕，讓網友直呼像39歲。

  • 她自曝已堅持普拉提近10年，還安排一三五做普拉提、二四六擼鐵，另外也固定跑步，每次至少7公里，並把爬山、匹克球納入日常運動。

  • 這次巡演主打全程全開麥、無修音，單場長達120分鐘，因此她在備戰期特別加入體能訓練，把健身、有氧與聲樂訓練結合，提升核心力量和肺活量。

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