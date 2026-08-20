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52歲何炅被密室逃脫拒門外 他霸氣喊話「當場做18蹲」

娛樂新聞組／即時報導
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何炅是推理綜藝「大偵探」的核心人物。(取材自微博)
何炅是推理綜藝「大偵探」的核心人物。(取材自微博)

52歲的主持人何炅近日在芒果TV綜藝「我們的宿舍·歸心季」中自曝，因年齡超過45歲被多家線下密室逃脫門店拒之門外。他坦言自己從未玩過劇本殺，密室也僅體驗過幾次，之後想再去時被以「45周歲以上不能入場」為由婉拒。

對此，何炅當場幽默自嘲「我覺得不應該，要是我去玩，實在不行我當場做18個蹲起」，以此證明他的體能夠格參與。一番幽默發言立刻衝上熱搜。

雖然何炅無法實際去線下密室逃脫店遊玩，但他在「密室大逃脫」節目中他卻是公認的膽量與智商擔當，能冷靜梳理線索、帶隊友突圍，甚至混入NPC隊伍逗趣互動，被粉絲稱為「鐵坦」。

何炅也是推理綜藝「大偵探」的核心靈魂人物，何炅與楊蓉互動被稱作「何三歲」，兩人戲內外都是好友；與撒貝寧因共同參與節目成為「雙北CP」、雙商高且默契十足；與白敬亭在破案中你來我往、配合自然，被形容「師徒又像朋友」。

對此，網友笑道「何老師心態和狀態很年輕」、「何老師永遠是何三歲好嘛」、「大偵探本來就是情境化頂級劇本殺了」，並稱他是高精力人群，「這1、20年基本全年無休」。

硬核密室商家設置年齡門檻，本意是規避驚嚇刺激帶來的心血管健康風險。過往也少不少民眾在遊玩時，因為恐怖氣氛、追逐受驚跌倒受傷的案例。不過，也有網友認為45歲的規定一刀切並不合理，「被年齡框住思想有點落伍了」。

何炅是推理綜藝「大偵探」核心人物。(取材自微博)
何炅是推理綜藝「大偵探」核心人物。(取材自微博)

精華 FAQ

  • 他在節目中表示，自己曾因超過45周歲被多家線下密室逃脫門店婉拒入場，店家以年齡門檻作為規定，認為可降低驚嚇與健康風險。

  • 何炅當場自嘲說，若真的想證明體能夠格，實在不行就當場做18個蹲起，展現他一貫的幽默反應，也讓這段發言迅速登上熱搜。

  • 商家認為年齡限制是為了避免恐怖氣氛引發心血管或跌倒受傷風險；但部分網友覺得一刀切不合理，認為不該被年齡框住。

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